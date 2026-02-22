  • Delo mediji d.o.o.
PREMIUM   D+   |   Nogomet

Pozabite na LJSE, čas je za vlaganje v nogomet

Kolumna o podobnostih in razlikah med investiranjem v nogomet in na borzo vrednostnih papirjev.
Manchester United, pri katerem igra tudi Benjamin Šeško, je bil eden prvih nogometnih klubov, katerega delnica je začela kotirati na borzi. FOTO: Ian Kington/AFP
Manchester United, pri katerem igra tudi Benjamin Šeško, je bil eden prvih nogometnih klubov, katerega delnica je začela kotirati na borzi. FOTO: Ian Kington/AFP
Jernej Suhadolnik
22. 2. 2026 | 14:05
7:53
Bruto dividendni donos nekaterih delnic ljubljanske borze je padel pod zgodovinsko mejo treh odstotkov, je to znak za prodajo ali vsaj za preplah? To je odvisno od več dejavnikov, najprej od razloga, zaradi katerega posameznik vlaga v tovrstne vrednostne papirje, bi vam odgovoril povprečen finančni svetovalec. Gotovo pa omejitev za rast teh papirjev ni več »nebo«.

Delnica Galatasaraya je letos pridobila 16 odstotkov svoje vrednosti, ta čas se nahaja na polovici svoje vrednosti izpred pandemije. Klubu namreč kaže odlično: je aktualni turški prvak, tudi ta čas kotira na vrhu lige pred Fenerbahčejem, uspešen je tudi v Evropi. Nazadnje je na svojem štadionu z izidom 5:2 zmlel prav – Juventus. Lahko pričakujemo zgodbo o uspehu tudi v Sloveniji, kjer vodilni klubi delujejo na pogon kapitala iz Nemčije, Turčije in Rusije? Zakaj pa ne, četudi je verjetnost za uvrstitev delnice nogometnega kluba v indeks SBITOP manjša od verjetnosti, da Slovenija postane članica Afriške unije.

