Pozitivna dva igralca Dynama

Berlin - Nemški načrt vrnitve nogometa je doživel nov udarec, potem ko so celotno moštvo drugoligaša Dynama iz Dresdna dali v karanteno, ker sta bila dva igralca pozitivna na covid-19. Njunih imen niso objavili.



»Po temeljitem razmisleku so se lokalne oblasti v Dresdnu odločile, da mora naše celotno moštvo, vključno s trenerji in spremljevalnim osebjem, v 14-dnevno domačo karanteno. Zato naslednjo nedeljo ne bomo mogli odigrati tekme proti Hannovru,« je sporočil Dynamo.



»V zadnjih tednih smo se striktno držali vseh zdravstvenih ukrepov. Smo v stalnem stiku z medicinsko stroko in nemško nogometno zvezo. Dejstvo je, da v naslednjih dveh tednih ne bomo mogli trenirati in igrati tekem,« je povedal športni direktor Ralf Minge.



Nemška bundesliga naj bi se ponovno začela 15. maja, potem ko je dobila zeleno luč vlade Angele Merkel. Liga je pripravila natančna navodila, kako ukrepati, da se virus sars-cov-2 ne bi širil med nogometaši. Predvidena so obvezna redna testiranja.



V nemški drugi ligi morajo odigrati še 81 tekem. Nemški nogomet je pod drobnogledom vseh drugih lig, ki so na čakanju. Prejšnji teden so testirali 1724 nemških nogometašev v prvi in drugi ligi, 10 jih je bilo pozitivnih.



Dynamo, zadnjeuvrščena ekipa druge lige, je postal prvi klub iz nemških lig, ki v načrtovanem terminu ne bo mogel odigrati tekme 26. kroga.