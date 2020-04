Poznate vse mejnike v bogati stoletni zgodovini NZS?

Začelo se je leta 1920, nadaljuje se tudi sto let pozneje

Predsednik Republike Slovenije(desno) je na slovesnosti ob 100-letnici delovanja Nogometni zvezi Slovenije vročil zlati red za zasluge. V imenu NZS je odlikovanje za »uveljavitev nogometa v Sloveniji kot množičnega in vrhunskega športa« sprejel predsednik. »Nogomet se 100 let uspešno sooča z različnimi izzivi in prepričan sem, da se bo tudi s trenutnim, pred katerega ni postavljen le nogomet, temveč celotna družba,« je zatrdil Mijatović (levo), njegov predhodnik in sedanji predsednik Uefeje dodal: »Še vedno podrobno spremljam razvoj nogometa v Sloveniji in vesel sem, da je v dobrih rokah.«Zgodovina organiziranega nogometa v Sloveniji je res bogata, strnili smo jo v grafično predstavitev od začetkov v aprilu leta 1920 do današnjih dni. Po osamosvojitvi so vodili zvezo, Aleksander Čeferin in Radenko Mijatović, člansko reprezentanco pa so vodili selektorjiin v. d. selektorja