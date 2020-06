FOTO:Prva zmaga pod Milanom Mandarićem vodi do naslova Olimpije

Ljubljana

Od zadnjega februarskega derbija v Ljudskem vrtu so se zamenjali tako rekoč vsi ključni možje. Ni več Safeta Hadžića, Darka Milaniča in Zlatka Zahovića.



Ni ju več, Safet Hadžžić in Darko Milanič sta bila zadnjič tekmeca februarja v Ljudskem vrtu. FOTO: Tadej Regent/Delo



Čeprav bi 21. derbi v Stožicah (dve zmagi Olimpije, deset neodločenih izidov in devet zmag Maribora z razliko v golih 16:26) lahko spremljalo 500 navijačev, so se pri Olimpiji odločili, da ga bodo raje izpeljali brez gledalcev. Razlog je enostaven: v dovoljeno kvoto sodijo (približno 130 ljudi) tudi rezervni nogometaši, druga osebja v moštvu, funkcionarji, sedma sila, fotografi, ... Še večjo težavo bi predstavljalo, komu bi omogočili ogled tekme: imetnikom sezonskih vstopnic, ki jih je več, ali posameznim kupcem. V ta paket bi najbrž sodili še gostujoči navijači. Kljub vsemu bodo veljale poostrene varnostne razmere, da ne bi prišlo do neprijetnih soočenj med navijaškima skupinama.

Kako bo Mauro Camoranesi ukrotil Bravo?

- V 30. kolu 1. SNL bo bržkone padla odločitev o prvaku, čeprav bo po nedeljskem velikem derbiju v Stožicah na sporedu še šest tekem in na voljo 18 točk. Olimpija bo z novim trenerjem branila točko prednosti (56:55), Maribor je nanizal štiri zmage. To je izhodišče derbija, druge tekme, včerajšnja v Velenjudanašnji v Sežani in Kidričevem ter jutrišnja v Murski Soboti, pa so globoko v njegovi senci. V prvi tekmi kola je Triglav dosegel pomembno zmago z 1:0 v Velenju in na lestvici prehitel Domžale.Šampionski koronaderbi! Zmagovalec bo vzel vse. Ključna bitka za naslov prvaka brez gledalcev je kot juha brez soli. Toda tekmovalnega naboja ji ne bo manjkalo.Preveč dejavnikov je, ki bodo spodbujali igro na robu športnega. Ključni je kadrovski: od zadnjega derbija v Ljudskem vrtu so se zamenjali tako rekoč vsi ključni možje. Olimpija je ostala brez, ki je bil strup za Maribor in je izgubil eno samo tekmo v letu dni, Maribor brezin. Njihovi nasledniki, Hrvata na obeh trenerskih stolčkihinter športna direktorjain, predstavljajo, kaj zmorejo in kaj znajo. Vsi so vendarle, dokler ne bodo dosegli ali osvojili kaj oprijemljivega, še vedno kadrovska druga liga in na preizkušnji. Trije med njimi imajo veliko teoretičnega znanja, največ igralskih izkušenj je v nogah Olimpijinega »kuharja« z Obale Rudonje.Nedeljski derbi ima vzporednico z enoim od najspektakularnejših v zgodovini ljubljansko-mariborskih bitk in je pred dvema letoma odločil prvaka v Ljudskem vrtu. Olimpija je pod Kalvarijo prišla s točko zaostanka in z golom rezervistav 90. minuti premagala vijolične s 3:2. Dve točki prednosti sta nato zadostovali za naslov.Maribor v Stožice prihaja tudi s točko zaostanka, toda omeniti gre, da je Olimpijo tedaj v dveh tednih ujel in prehitel po zaostanku z desetimi točkami, zdaj je v štirinajstih dnevih zaostanek zmanjšal s sedmih točk na eno.»Po tekmi z Domžalami sta se nam dvignila morala in moštveni duh. Vsi se zavedamo, koliko nam pomeni ta tekma, a ne smemo razmišljati preveč o končnem razpletu, ampak o tem, da smo na igrišču kakovostni in disciplinirani. Če se bomo tega držali, verjamem, da bomo nagrajeni z ugodnim izidom, kot se je to zgodilo tudi v Domžalah,« je učeno pojasnil Olimpijina pričakovanja Skender, ki lahko le upa, da v Domžalah ni takoj porabil vse začetniške sreče.Manjša težava je, da ne bo igral, a bodoči Partizanov branilec ni odigral niti prvega letošnjega derbija. In glede na njegove jurišne obrambne akcije je morda celo bolje, da bo tokrat le na tribuni.ga je spodobno nadomestil v Ljudskem vrtu (1:1). Mariborski srednji branilec in nekdanji Ljubljančanje izenačil seznam manjkajočih stebrov obrambe. Proti Rudarju si je zlomil nosno kost.Mariborčani so se umaknili v karanteno. Trener Jakirović je bil optimist. »Teden dni smo imeli na voljo za pripravo. Zato upam, da bomo celo boljši, kot smo bili doslej, a čaka nas še šest tekem tudi po derbiju,« je napovedal Jakirović, ki ve, da Maribor ne izgublja v Stožicah.Debelih šest let je minilo od zadnje Olimpijine zmage na domačem štadionu. Nanjo čaka tudi predsednik Olimpije. Morda bo prva in zadnja hkrati. Navijači bodo napeti kot puške čakali na razplet glede vhodov na štadion. Kam bodo leteli naboji po porazu, je jasno. Po zmagi bo mir. Do prvega spodrsljaja.Aluminij je v Kranju izbruhnil, zdaj gosti Celje, s katerim bi lahko v finišu sezone bil boj za tretje mesto. Kakovosti je imel še za kaj več, a jo nepremišljeno zapravil s kadrovskimi odločitvami. V Sežani bo derbi, kjer bi zmaga veliko prinesla gostiteljem, medtem ko poraz gostom ne bi zadal bolečin. Štel bi le za statistiko in bo prvi letos. Domači trenerima nekaj več, kot drugi. Prva tekma po pokalni veselici je za Sobočane tudi zrelostna. Je trenerprepričal igralce, da lahko resno napadejo tudi Maribor ali Olimpijo? Domžalčani upajo, da so Prekmurci še vedno »v opojih« od zmagoslavja. Ali pa so prvi pod taktirkovendarle uglasili svoj orkester.