Olimpija je z mišicami osvojila Ljudski vrt, bo ostala pragmatična?

Veliki derbi 14. kola pred 10.000 navijači je zaznamovala atletska moč zeleno-belih. Maribor v treh derbijih osvojil le točko, četrtega igra v soboto.
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Žiga Repas je bil eden od vijoličnih osmolčjencev velikega derbija, v katerem kljub premoči Mariborčanov Olimpijin vratar Matevž Vidovšek ni imel veliko dela. FOTO: Marko Vanovšek
Olimpija je v velikem derbiju 14. kola 1. SNL z moštveno igro »na mišice« osvojila Ljudski vrt in Mariborčanom zadala še drugi zaporedni poraz. Edini strelec zanimivega in dinamičnega dvoboja, v katerem je sicer manjkalo več »lepote«, je bil v 56. minuti po enem od redkih gostujočih nasprotnih napadov Indrit Tuci. Zadnji podajalec je bil 20-letni Kristjan Bendra.
Mariborčani so zamudili vrnitev na vrh, zeleno-beli pa so se vrnili v bitko za prvaka. Sobotni večer je z visoko zmago proti Kalcerju Radomlje začinil Aluminij, drevi pa bo še drugi veliki derbi kroga v Stožicah med Bravom in vodilnim Koprom.
Kljub običajnimi pirotehničnimi vložki je veliki dedrbi minil brez večjih navijaških incidentov in z razmeroma malo škode. FOTO: Marko Vanovšek
Nekoč je veljalo, Maribor je pragmatični ...
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