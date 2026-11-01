Olimpija je z mišicami osvojila Ljudski vrt, bo ostala pragmatična?

Olimpija je v velikem derbiju 14. kola 1. SNL z moštveno igro »na mišice« osvojila Ljudski vrt in Mariborčanom zadala še drugi zaporedni poraz. Edini strelec zanimivega in dinamičnega dvoboja, v katerem je sicer manjkalo več »lepote«, je bil v 56. minuti po enem od redkih gostujočih nasprotnih napadov Indrit Tuci. Zadnji podajalec je bil 20-letni Kristjan Bendra. Mariborčani so zamudili vrnitev na vrh, zeleno-beli pa so se vrnili v bitko za prvaka. Sobotni večer je z visoko zmago proti Kalcerju Radomlje začinil Aluminij, drevi pa bo še drugi veliki derbi kroga v Stožicah med Bravom in vodilnim Koprom. Kljub običajnimi pirotehničnimi vložki je veliki dedrbi minil brez večjih navijaških incidentov in z razmeroma malo škode. FOTO: Marko Vanovšek Nekoč je veljalo, Maribor je pragmatični ...