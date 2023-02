Josip Iličić, Albert Riera in poln štadion jamstvo za spektakel

V nadaljevanju preberite:

Olimpija v polnem Ljudskem vrtu izgublja redko (le trikrat v osmih letih) in še ne bo igrala tekme sezone, ne bo je igral tudi Maribor, toda razplet nedeljskega velikega derbija v 22. kolu 1. SNL lahko vsaj za malenkost vrne tekmovalnost v bitko za naslov prvaka. Kaj prinaša poraz, komurkoli, je pomenljivo komentiral povratnik po rahli bolezni v začetno enajsterico zeleno-belih Timi Max Elšnik. »Mariborčani se bodo morali vprašati, kdaj je trenutek, da opustijo sanje o naslovu in se posvetijo bitki za Evropo ter se osredotočijo na prave tekmece za Evropo, Koper, Celje. Pri 18 točkah zaostanka začne počasi zmanjkovati tekem in je treba biti realen. Ta tekma lahko več pomeni le za Maribor, nam ne bo veliko spremenila. Je pa lepše, če greš v naslednjo tekmo s tremi točkami in dobro voljo,« je razmišljal Štajerec v zeleno-belem dresu.