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Nogomet

Pravici zadoščeno, zmagal nogomet: Belgija razbila ZDA kljub vmešavanju Trumpa

Obračun ZDA in Belgije se je s primerom Balogun začel še pred prvim sodnikovim žvižgom v Seattlu. Američani mundial sklenili z zelo slabim vtisom.
Tako so se Belgijci veselili zaslužene uvrstitve v osmino finala. Reuters
Galerija
Tako so se Belgijci veselili zaslužene uvrstitve v osmino finala. Reuters
L. Š.
7. 7. 2026 | 07:13
7. 7. 2026 | 07:22
3:53
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Belgijska nogometna reprezentanca je naslednja udeleženka četrtfinala svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. Belgija je v osmini finala v Seattlu premagala ZDA s 4:1 (2:1). V četrtfinalu jo čaka Španija, ki je pred nekaj urami z 1:0 izločila Portugalsko.

Obračun ZDA in Belgije se je s primerom Folarin Balogun – ta je tekmo po posredovanju Donalda Trumpa začel v prvi postavi kljub rdečem kartonu v šestnajstini finala proti BiH – nekako začel še pred prvim sodnikovim žvižgom v Seattlu. »Z ekipo smo se sestali takoj, ko smo izvedeli za razveljavljen karton,« je po tekmi dejal belgijski kapetan Youri Tielemans, »dejali smo si, da moramo naše mnenje o odločitvi pokazati na igrišču, kar smo tudi storili.«

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Kljub optimizmu domače javnosti pa so na zelenici prevladovali doslej na turnirju ne posebej prepričljivi izbranci Rudija Garcie, ki so znali izkoriščati napake ameriške obrambe, na koncu pa brez težav prišli med osmerico. Po Kanadi in Mehiki se je tako od turnirja v osmini finala poslovila še zadnja gostiteljica mundiala.

Belgijci so že v prvi minuti prišli do nevarnega strela Timothyja Castagneja, izkazal se je Matt Freese, boljša igra pa jih je nagradila že v deveti minuti, ko je iz bližine zadel Charles De Ketelaere po podaji Nicolasa Raskina.

Belgijski selektor Rudi Garcia je po poškodbi Amadouja Onanaja moral poseči po prvi menjavi že v 21. minuti, a dotlej je bilo vse v znamenju njegovih izbrancev, medtem ko so Američani delovali nebogljeno, plašno in nezbrano. Toda v 31. minuti so imeli na voljo prosti strel s približno 20 metrov in ga tudi izkoristili.

Nebogljeni Američani se od mundiala poslavljajo z obupnim vtisom. FOTO: Steven Bisig(Reuters
Nebogljeni Američani se od mundiala poslavljajo z obupnim vtisom. FOTO: Steven Bisig(Reuters

Streljal je Malik Tillman, v živem zidu sta smer žogi spremenila Hans Vanaken in Youri Tielemans, tako da je končala za hrbtom Thibauta Courtoisa. Belgijci pa so takoj odgovorili. V 33. je Leandro Trossard podal z leve strani, pred golom pa je ob dveh branilcih do strela z glavo prišel De Ketelaere in zadel še drugič na tekmi.

Belgijci so nato ob ameriških težavah v obrambi, posebej na bokih, še dvakrat prišli do obetavnih akcij in strelov, so pa izbranci Mauricia Pochettina bolje začeli drugi polčas in pritiskali proti kazenskemu prostoru Belgije, a manjkali so zaključni streli.

Toda v 57. minuti so si igralci ZDA privoščili novo napako, takrat jo je zakrivil Freese, ki je stekel iz vrat, nato pa izgubil žogo. Ta je prišla do Vanakna, ki jo je poslal s 25 metrov v praktično prazno mrežo. Po tem zadetku je ameriška vrsta nemočno poskušala narediti kaj konkretnega v napadu, Belgijci pa so brez posebnih težav preprečevali njihove namere.

Po grdem porazu na domačih tleh je pod vprašajem prihodnost selektorja ZDA, Mauricija Pochettina. FOTO: Troy Wayrynen/Reuters
Po grdem porazu na domačih tleh je pod vprašajem prihodnost selektorja ZDA, Mauricija Pochettina. FOTO: Troy Wayrynen/Reuters

Šele v 79. minuti je Sebastian Berhalter malce prebudil navijače na severozahodu ZDA s strelom z razdalje, v 82. minuti je Courtois dobil dvoboj z Balogunom, česa več pa gostiteljem ni uspelo narediti. Za nameček je ob koncu tekme Romelu Lukaku z leve strani zadel še za končnih 4:1.

Danes bosta nato še zadnji dve tekmi osmine finala, ob 18.00 bosta v Atlanti igrala Argentina in Egipt, ob 22.00 pa v Vancouvru Švica in Kolumbija.

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