Pravila ga ne zanimajo: Trump takoj želi še eno svetovno prvenstvo

Ameriški predsednik Donald Trump je pred finalom svetovnega prvenstva predsedniku Fife Gianniju Infantinu sporočil, da bodo ZDA »nemudoma« želele novo izvedbo mundiala. Trump je bil na stadionu MetLife v New Jerseyju prvič na tekmi letošnjega šesttedenskega prvenstva, ki so ga skupaj gostile ZDA, Kanada in Mehika.

»Glede na številke bomo takoj zahtevali novo prvenstvo. To moramo ponoviti in storiti, dokler sem še tukaj. Si slišal, Gianni?« je Trump dejal v pogovoru za televizijo Fox. Prepričan je, da so polni stadioni dokazali, da so ZDA postale nogometna država, turnir pa je označil za čudovitega.

Trump je Infantinu predlagal tudi nenavaden način izbire prihodnjih gostiteljev. Fifa bi lahko po njegovem mnenju istočasno razglasila ZDA za gostiteljico enega prvenstva, drugo državo pa za organizatorico naslednjega, s čimer bi ublažila »jezo in šok« ob novi ameriški kandidaturi.

Tekmo si je ameriški predsednik ogledal za neprebojnim steklom. Foto Kai Pfaffenbach/Reuters

Naslednje svetovno prvenstvo bodo leta 2030 gostili Španija, Portugalska in Maroko, uvodne tri tekme pa bodo ob stoletnici tekmovanja v Urugvaju, Argentini in Paragvaju. Turnir leta 2034 je že pripadel Savdski Arabiji, zato je prvo prvenstvo brez določenega gostitelja šele SP 2038. Trump bi bil takrat star 92 let.

Njegove izjave so znova opozorile na tesen odnos z Infantinom, ki je med prvenstvom sprožal številne kritike. Trump je predsedniku Fife kljub temu namenil veliko pohval: »Ne verjamem, da smo kdaj videli kaj podobnega. Bilo je čudovito in Gianniju za to priznavam zasluge.«

Pred finalom med Španijo in Argentino Trump ni želel izbrati favorita, vendar je izpostavil Lionela Messija. »Težko je staviti proti njemu. Odličen je,« je dejal in pohvalil njegovo podajo za zmagoviti argentinski zadetek v polfinalu proti Angliji.