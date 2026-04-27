V Nemčiji narekuje ritem država, Grosuplje pri nas

Nemško javnost je ta mesec vznemirila napoved obrambnega ministrstva, da bodo morali moški, stari 17 let in več, predhodno pridobiti odobritev za bivanje v tujini, ki je daljše od treh mesecev. Gre za del novega zakona o vojaški službi, s katerim želi Nemčija pridobiti 260.000 aktivnih vojakov. V Ukrajini imajo večje težave, drugo največjo evropsko državo je od ruske invazije zapustilo že osem milijonov prebivalcev. Nemški obrambni minister Pistorius je pozneje omilil izjavo in »zatrdil«, da moški med 17. in 45. letom za zdaj ne potrebujejo dovoljenja za odhod iz države, toda smer, v katero gre Nemčija, je predvidljiva.

Če bi tudi pri nas zaostrili »pravilo U-21« na način, da bi denimo en tovrsten nogometaš moral začeti tekmo, eden pa jo končati, bi bilo manj »zlorab« v slogu Celja. NZS razmišlja o znižanju števila slovenskih igralcev v zapisniku z deset na osem, s čimer bi ugodila (tujim) vlagateljem, in o omenjeni zaostritvi pravila U-21. Na ta način bi prišli do najmanj 80 slovenskih nogometašev v zapisniku, obenem bi dobili 15 do 20 igralcev, ki bi kandidirali za nastop v selekciji U-21, kar bi – skupaj z legionarji – predstavljalo soliden nabor mladih reprezentantov za slehernega selektorja.