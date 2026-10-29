Pravnuk Benita Mussolinija je junak kluba z dolgo senco fašizma

Za prvi gol v italijanski prvi ligi je moral počakati še na pregled posnetka. Ko je VAR potrdil zadetek, je Romano Floriani Mussolini, pravnuk fašističnega diktatorja Benita Mussolinija, lahko proslavil nov mejnik. Triindvajsetletni desni bočni branilec je ob torkovi zmagi Lazia pri Sassuolu s 6:2 v 16. minuti zadel za vodstvo s 3:1. Na njegovem dresu piše zgolj Romano, družinsko drevo pa sega tako v politiko kot v umetnost. Njegova mati je nekdanja italijanska in evropska poslanka Alessandra Mussolini, ded Romano Mussolini je bil džezovski pianist in diktatorjev sin. Z družino je povezana tudi filmska zvezdnica Sophia Loren, sestra njegove babice. Nogometno je zrasel pri Laziu, prvi članski zadetek pa dosegel decembra 2024 kot posojeni igralec drugoligaša Juve Stabia. Z njim je ...