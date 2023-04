Praznik v Celovcu in Splitu

Nogometna Slovenija bo oživela prihodnji konec tedna, ko bo na sobotni večer v Celju domači pokalni finale med največjima tekmecema nogometne scene pri nas: Olimpijo in Mariborom. V celjski nogometni areni gre pričakovati lep obisk, toda še bolj bučno in živahno bo danes v naši neposredni soseščini na celovškem nogometnem štadionu, zanimivo pa bo tudi na Hrvaškem.

Na Koroškem se bosta za avstrijsko pokalno lovoriko pomerila ob 20.30 dunajski Rapid in Sturm iz Gradca. Oba imata številne in zveste privržence, na štadion s 30.000 sedeži je bil razprodan v 20 minutah, po 12.500 vstopnic je pripadlo kluboma. V Avstriji so sicer zbrali 60.000 prošenj za vstopnice in če bi imeli tako velik štadion, bi zabeležili rekorden obisk pokalnega finala. Tako pa ostaja pri številki 50.000 obiskovalcev, kolikor se jih je zbralo leta 1946 na Dunaju, ko sta se v finalnem dvoboju pomerila Rapid in Vienna.

Med akterji Sturmovega pohoda na lovoriko bo drevi tudi slovenski adut Tomi Horvat (desno). FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Na splitskem štadionu Poljud pa je napočil dan največjega hrvaškega derbija med Hajdukom in Dinamom. Slednji bi danes (18.00) z osvojeno točko že slavil naslov državnega prvaka, pri splitskem moštvu bodo z domačo bučno Torcido storili vse, da preprečijo veselico gostom iz Zagreba. Na tribunah gre pričakovati tudi ljubitelje nogomete iz Slovenije, saj številni med njimi stiskajo pesti za enega od obeh najbolj priljubljenih hrvaških klubov, obenem pa se prav v dneh prvomajskih praznikov nahajajo v Dalmaciji.