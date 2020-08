Preboleli otroško bolezen in blesteli kot nekoč

Kranj, Nova Gorica

53



golov je v 1. SNL za Gorico zabil Miran Burgić, sedanji športni direktor kluba

Goričani so si po petih golih dali duška, čez poldrugi teden bodo že štartali v prvi ligi. FOTO: Jure Eržen/Delo



Domači upi prehitro na izhodnih vratih

2016/17



je bila zadnja sezona, ko so igrali nogometaši Triglava v drugoligaškem tekmovanju

- Šport je največkrat pravičen razsodnik. Seveda se zgodijo tudi krivice, kakšni nepredvideni zapleti ali višja sila, toda v najnovejšem primeru kvalifikacijskega dvoboja za naslednjo sezono v 1. SNL med Kranjčani in Goričani, ni bilo prav nič drugega kot pravičen razplet. Seveda kar v oči bode tako prepričljiva zmaga severnoprimorskega moštva pod Storžičem s 5:0, toda takšna klofuta gostiteljem razkriva njihove zmote že lep čas, ne zgolj v tem dvoboju.Štirikratni prvaki so se vrnili na prvoligaški zemljevid. To je zagotovo rdeča nit zadnjega julijskega tedna, potem ko so v tistem prejšnjem zablesteli odlični Celjani s prvo šampionsko lovoriko. Goričani jih imajo, kot smo omenili, v svoji zakladnici že štiri, kar šok je bil za marsikoga v mestu vrtnic, ko se je pred dobrim letom moštvo moralo posloviti od prvoligaške druščine. Toda k njej se je zdaj le vrnilo, prebolelo otroško bolezen, pustilo za seboj tudi nikdar jasne posle iz preteklosti z druščino iz Parme, ki pa kaj več od zmede v goriško okolje ni prinesla.Ostali so lepi spomini na obdobje, ko so v Športnem parku blesteli ter si svojo pot na tuje ali k reprezentančnem dresu tlakovali, še prejali pa denimo sedanji kapetan slovenske izbrane vrsteSlednji prihaja iz kranjske nogometne šole, ki je vzgojila marsikatero vidno ime v našem nogometnem prostoru, toda ti so v slogu orla, mestnega in tudi klubskega simbola, široko razprli krila in prezgodaj odšli iz domačega gnezda, Toda če nekaterim, ki so zaslutili boljše razmere v Novi Gorici, Kopru ali Mariboru, ne gre zameriti, gre veliko črno piko pripisati, tistim, ki so v zadnji sezoni, dveh ali treh krojili klubsko strategijo Triglava.Gorenjski bazen ni majhen, kajpak je razumljiv zorni kot kranjskega kluba o spremljanju upov na Jesenicah, v Lescah, Žireh, na Bledu ali še bližjih Šenčurju in Britofu, toda v obzorje racionalne športne politike ne sodi več, ko mnogim prehitro odprejo izhodna vrata, namesto njih pa zasedbo »okrepijo« s tujimi igralci, med katerimi le redki vsaj občasno opozorijo nase. Sedanje klubsko vodstvo s prvim kreatorjem strokovnih potezsi mora nastaviti ogledalo in priznati svoje zablode. Kot bi v manjšem obsegu spremljali Olimpijino zgodbo, polno vse prej kot razumljivih odločitev.Kranj si s Celjem po številu prebivalstva deli 3. mesto v državi. Na nogometnem igrišču ju ločita dva svetova. Pa četudi ima gorenjska metropola zdaj na županskem mestu zapriseženega športnika. Znan je po odločnih in racionalnih potezah – ena njegovih nalog na področju športa bo oživeti lokalno pripadnost nogometni igri in prvinski pristop, tako značilen za Prekmurje ali v tem novem primeru Goriško. Rezultat pa v športu razgrinja, kdo v resnici kaj velja. Pri izidu 0:5 je vse jasno.