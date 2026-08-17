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PREMIUM   D+   |   Nogomet

Želje o prebujeni Olimpiji so še mokre sanje

Po 5. kolu 1. SNL na vrhu in na dnu velikana, v najboljšem položaju pa so s tekmo manj branilci lovorike Celjani. Koprčani imajo motilce v domačem okolju.
Celjani in Mariborčani so edini neporaženi v prvih petih kolih 1. SNL. FOTO: Blaž Samec/Delo
Galerija
Celjani in Mariborčani so edini neporaženi v prvih petih kolih 1. SNL. FOTO: Blaž Samec/Delo
Gorazd Nejedly
17. 8. 2026 | 19:07
17. 8. 2026 | 19:11
4:42
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Razplet brez golov v zadnji tekmi 5. kola 1. SNL na Bonifiki je na vrhu lestvice zadržal Mariborčane, a zgolj zaradi tekme več od branilcev lovorike Celjanov. Do prve zmage so prišli tudi Kidričani, Sobočani pa so spomnili Grosupeljčane, da so vendarle novinci na veliki sceni, na kateri so – kdo bi si mislil pred sezono – zadnji zeleno-beli Ljubljančani. Veliki derbi je nekako potegnil črto pod uvodni del, v katerem je velika četverica v veliki meri razkrila, kako se bo razpletala sezona. Prvi favoriti prvenstva Celjani so v dveh derbijih (z Olimpijo in Mariborom), v katerih so se hočeš nočeš morali podrejati kvalifikacijam za ligo prvakov (v tem obdobju so se tudi srečno izvlekli iz vseh pasti ter se še okrepili), pokazali, da so trenutno še za korak pred tekmeci.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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