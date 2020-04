Pred 27 leti se je Slovenija vpisala na zemljevid zmagovalcev

Ljubljana - Slovenska nogometna reprezentanca je odigrala 246 uradnih tekem, odkar smo samostojni ter člani največjih družin Svetovne in Evropske nogometne zveze (Fifa in Uefa). Dosegla je 85 zmag, prvo prav na današnji dan, 7. aprila 1993, ko je v svoji tretji uradni tekmi premagala Estonijo z 2:0 (2:0). Strelca za zgodovinsko zmago sta bila Samir Zulić (13.) in Sašo Udovič (14.).Vsak začetek je težak in tudi za nogometno reprezentanco je bil preboj na svetovni zemljevid vse prej kot lahek. Po neodločenih razpletih z 1:1 v Tallinnu in Larnaci je Slovenija do prve zmage prišla v naslednji postavi: Simeunović (od 75. Bošković), ...