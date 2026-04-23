Mbappe objel Pereza, Vinicius ga je odrinil (VIDEO)

Po družbenih omrežjih je zaokrožil videoposnetek, na katerem predsednik madridskega Reala Florentino Perez po tekmi z Alavesom pričaka Kyliana Mbappeja in Vinicusa. Iz posnetka je razvidno, kako Francoz toplo pozdravi Pereza, medtem ko ga je brazilski napadalec odrinil.

Osrednja nosilca igre pri Realu sta bila letos deležna številnih kritik. Njune priljubljenosti pri navijačih ni izboljšalo dejstvo, da so Madridčani ostali brez lovorik v ligi prvakov in kraljevem pokalu ter da v španskem prvenstvu za vodilno Barcelono zaostajajo za devet točk.

Kljub temu španska Marca poroča, da dolgoletni predsednik kluba verjame, da bo dvojec dominantna sila madridskega napada v naslednjih letih. Perez je priznal napake pri imenovanju novega trenerja po odhodu Xabija Alonsa, meni, da ekipa ni izpolnila pričakovanj, a je prepričan, da je brazilski napadalec »nedotakljiv«, dodaja portal.

Kljub kritikam in ugibanjem o Brazilčevem odhodu je Perez mnenja, da je Vincius del dolgoročnega projekta kluba. Petindvajsetletnik se je v letošnji sezoni podpisal pod 18 zadetkov in 14 podaj.