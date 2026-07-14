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Nogomet

Pred kraljevo palačo nogometašem v čast veslalo 100.000 Norvežanov in princ

Norveški prestolonaslednik Haakon Magnus se je pridružil več kot 90.000 navijačem, ki so z veličastnim sprevodom »Viking Row« pozdravili reprezentanco.
Norveško nogometno reprezentanco so po pirhodu iz ZDA v domovini navdušeno prejeli navijači, vrhunec pa je bilo znamenito vikinško veslanje pred kraljevo palačo. FOTO: Amanda Pedersen/Giske Via Reuters
Galerija
Norveško nogometno reprezentanco so po pirhodu iz ZDA v domovini navdušeno prejeli navijači, vrhunec pa je bilo znamenito vikinško veslanje pred kraljevo palačo. FOTO: Amanda Pedersen/Giske Via Reuters
G. N.
14. 7. 2026 | 07:35
14. 7. 2026 | 07:39
1:25
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Norveški prestolonaslednik Haakon Magnus se je pridružil več kot 90.000 navijačem, ki so se zbrali pred kraljevo palačo in z veličastnim sprevodom »Viking Row« pozdravili norveško nogometno reprezentanco po nastopu na svetovnem prvenstvu.

Kapetan Martin Ødegaard se je navijačem zahvalil za izjemno podporo skozi ves turnir in obljubil, da se bo reprezentanca vrnila še močnejša na svetovnem prvenstvu leta 2030.

Norveška je svojo sanjsko pot končala v četrtfinalu, kjer je po tesnem porazu z 1:2 klonila proti Angliji. Pred tem je v osmini finala pripravila eno največjih presenečenj prvenstva z izločitvijo Brazilije, s svojo borbenostjo in privlačno igro pa navdušila nogometne navdušence po vsem svetu.

Prvi zvezdnik reprezentance Erling Haaland, napadalec Manchester Cityja, je prvenstvo končal s sedmimi goli in je bil gonilna sila norveške zasedbe. 

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