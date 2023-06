Pred ligo prvakov imajo še nekaj vročih izzivov

V nadaljevanju preberite:

»Lepo je osvojiti naslov pred domačimi navijači. Še pomembnejše pa je, da smo ga osvojili. Zelo smo si ga želeli,« Kujtim Morina, trener Dobovca, ni skrival veselja. Njegova ekipa je osvojila šesti naslov prvaka v 28. sezoni 1. slovenske lige v futsalu. V finalu je s 3:0 v zmagah odpravila vrhniški Siliko, ki je Dobovcu med sezono povzročal precej težav.

Zakaj trener meni, da je bila pot do tokratne krone morda celo najtežja doslej? Kdaj je Dobovec doživel najhujši udarec? Pred Dobovcem so novi izzivi, kateri? Kako so finalni poraz doživeli Vrhničani?