Pred mesecem dni je bila za Olimpijo misija nemogoče, zdaj je mogoče

Olimpija je vroča, bojevita in kljubovalna, kot da bi se borila za golo preživetje. Kdo jo bo ustavil po nizu štirih tekem brez poraza in zmagoslavju v velikem derbiju? Zeleno-bela preobrazba od 10. kola 1. SNL, ko ji je zadnji poraz zadal mestni tekmec Bravo, bo že danes pred novim in posebnim izzivom: v uvodni tekmi 15. kola bodo Ljubljančani po dveh tekmah brez vloge favoritov gostovali pod Lendavskimi Goricami. Z zmago bi tudi na lestvici preskočili Mariborčane in se zavihteli tik pod vrh. Zadišalo pa bi tudi po jesenskem naslovu, kar je bilo še pred mesecem dni nepredstavljivo. Olimpija je v preobrazbi na dveh frontah: organizacijska gre mimo oči in ušes javnosti ter je povezana z racionalizacijo poslovanja, saj je klub ostal brez evropskega denarja in tudi brez vidnejšega zaslužka ...