Pred mesecem dni je bila za Olimpijo misija nemogoče, zdaj je mogoče

Danes prva tekma 15. kola 1. SNL, ki Ljubljančane lahko zavihti na drugo mesto. Nafta v zadnjih petih tekmah dosegla le en gol, strelec pa je bil Amadej Maroša.
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Olimpija je v zaletu in bo v Lendavi igrala tudi za naslov jesenskega prvaka. Antonio Marin je bil v prvem dvoboju Olimpije in Nafte mož odločitve. FOTO: Matej Družnik/Delo
Olimpija je vroča, bojevita in kljubovalna, kot da bi se borila za golo preživetje. Kdo jo bo ustavil po nizu štirih tekem brez poraza in zmagoslavju v velikem derbiju? Zeleno-bela preobrazba od 10. kola 1. SNL, ko ji je zadnji poraz zadal mestni tekmec Bravo, bo že danes pred novim in posebnim izzivom: v uvodni tekmi 15. kola bodo Ljubljančani po dveh tekmah brez vloge favoritov gostovali pod Lendavskimi Goricami. Z zmago bi tudi na lestvici preskočili Mariborčane in se zavihteli tik pod vrh. Zadišalo pa bi tudi po jesenskem naslovu, kar je bilo še pred mesecem dni nepredstavljivo.
Olimpija je v preobrazbi na dveh frontah: organizacijska gre mimo oči in ušes javnosti ter je povezana z racionalizacijo poslovanja, saj je klub ostal brez evropskega denarja in tudi brez vidnejšega zaslužka ...
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