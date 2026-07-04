Znani vsi pari osmine finala: obetajo se nove drame

Po zmagi Kolumbije nad Gano so znani vsi udeleženci osmine finala svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V šestnajstini finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija, Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite.

Prvi dve tekmi osmine finala bosta že danes. Kanada bo v Houstonu ob 19. uri gostila Maroko, ob 23. uri pa se bosta v Filadelfiji pomerila Paragvaj in Francija.

Lionel Messi je z 20 zadetki na svetovnih prvenstvih sam na vrhu večne strelske lestvice, Kylian Mbappe pa mu z 18 goli sledi na drugem mestu. FOTO: James Lang/Reuters

Tri drame z enajstmetrovkami

Kar tri dvoboje šestnajstine finala so odločile enajstmetrovke. Paragvaj je po remiju z 1:1 s 4:3 premagal Nemčijo, Egipt je po enakem razpletu z 1:1 s 5:3 izločil Avstralijo, Maroko pa je bil po 1:1 s 4:3 boljši od Nizozemske.

Branilci naslova Argentinci so šele po podaljšku s 3:2 premagali Zelenortske otoke, medtem ko so Belgijci prav tako po podaljšku strli Senegal. Na obeh tekmah je bilo 3:2.

Brez podaljškov so napredovali Kanada, Brazilija, Norveška, Francija, Mehika, Anglija, ZDA, Španija, Portugalska, Švica in Kolumbija. Kolumbijci so kot zadnji potrdili nastop v osmini finala, ko so v Kansas Cityju z 1:0 premagali Gano.

Messi na vrhu strelske lestvice

Po skupinskem delu in šestnajstini finala na lestvici strelcev vodi Lionel Messi. Argentinec je proti Zelenortskim otokom dosegel svoj sedmi zadetek na turnirju, za njim pa je Francoz Kylian Mbappe s šestimi goli. Po pet zadetkov sta prispevala Anglež Harry Kane in Norvežan Erling Haaland.

Pari osmine finala

Sobota, 4. julij

19.00: Kanada – Maroko

23.00: Paragvaj – Francija

Nedelja, 5. julij

22.00: Brazilija – Norveška

Ponedeljek, 6. julij

2.00: Mehika – Anglija

21.00: Portugalska – Španija

Torek, 7. julij

2.00: ZDA – Belgija

18.00: Argentina – Egipt

22.00: Švica – Kolumbija