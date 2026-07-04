  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Znani vsi pari osmine finala: obetajo se nove drame

Kanada in Maroko bosta drevi odprla boj za četrtfinale, sledil bo dvoboj med Francijo in Paragvajem.
Francozi na stavnicah veljajo za prve favorite za naslov svetovnih prvakov. FOTO: Carl Recine/AFP
Galerija
Francozi na stavnicah veljajo za prve favorite za naslov svetovnih prvakov. FOTO: Carl Recine/AFP
B. P., STA
4. 7. 2026 | 10:49
3:00
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Po zmagi Kolumbije nad Gano so znani vsi udeleženci osmine finala svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V šestnajstini finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija, Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite.

image_alt
Benjamin Šeško? Na takšno raven ne moreš priti, če nisi absolutno 'top'

Prvi dve tekmi osmine finala bosta že danes. Kanada bo v Houstonu ob 19. uri gostila Maroko, ob 23. uri pa se bosta v Filadelfiji pomerila Paragvaj in Francija.

Lionel Messi je z 20 zadetki na svetovnih prvenstvih sam na vrhu večne strelske lestvice, Kylian Mbappe pa mu z 18 goli sledi na drugem mestu. FOTO: James Lang/Reuters
Lionel Messi je z 20 zadetki na svetovnih prvenstvih sam na vrhu večne strelske lestvice, Kylian Mbappe pa mu z 18 goli sledi na drugem mestu. FOTO: James Lang/Reuters

Tri drame z enajstmetrovkami

Kar tri dvoboje šestnajstine finala so odločile enajstmetrovke. Paragvaj je po remiju z 1:1 s 4:3 premagal Nemčijo, Egipt je po enakem razpletu z 1:1 s 5:3 izločil Avstralijo, Maroko pa je bil po 1:1 s 4:3 boljši od Nizozemske.

Branilci naslova Argentinci so šele po podaljšku s 3:2 premagali Zelenortske otoke, medtem ko so Belgijci prav tako po podaljšku strli Senegal. Na obeh tekmah je bilo 3:2.

Brez podaljškov so napredovali Kanada, Brazilija, Norveška, Francija, Mehika, Anglija, ZDA, Španija, Portugalska, Švica in Kolumbija. Kolumbijci so kot zadnji potrdili nastop v osmini finala, ko so v Kansas Cityju z 1:0 premagali Gano.

Messi na vrhu strelske lestvice

Po skupinskem delu in šestnajstini finala na lestvici strelcev vodi Lionel Messi. Argentinec je proti Zelenortskim otokom dosegel svoj sedmi zadetek na turnirju, za njim pa je Francoz Kylian Mbappe s šestimi goli. Po pet zadetkov sta prispevala Anglež Harry Kane in Norvežan Erling Haaland.

Pari osmine finala

Sobota, 4. julij

19.00: Kanada – Maroko

23.00: Paragvaj – Francija

Nedelja, 5. julij

22.00: Brazilija – Norveška

Ponedeljek, 6. julij

2.00: Mehika – Anglija

21.00: Portugalska – Španija

Torek, 7. julij

2.00: ZDA – Belgija

18.00: Argentina – Egipt

22.00: Švica – Kolumbija

Sorodni članki

Magazin  |  Dobro jutro
Dobro jutro

Japonci

Odkar je njihova reprezentanca prvič sodelovala na svetovnem pokalu, Japonci vedno znova pokažejo svetu, da navijaška strast ne pomeni kaosa in kupov smeti.
Zorana Baković 4. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
PremiumPhoto
Šport  |  Nogomet
Podkast VAR

Benjamin Šeško? Na takšno raven ne moreš priti, če nisi absolutno 'top'

Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Zlatko Dedić je gostoval v Delovem podkastu VAR. V tujino je šel s 16. leti in igral v Italiji, Nemčiji ter Avstriji.
Gorazd Nejedly 3. 7. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Ne le norveški nogometaši, tudi kolesarji na Touru z vikinško koreografijo

Norveški navijači so po navijanju na nogometnem svetovnem prvenstvu postali prepoznavni po celotnem svetu, vzkliki ob veslanju pa odmevajo tudi na Touru.
Matic Rupnik 3. 7. 2026 | 16:07
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Jezni Hrvati

Luka Modrić: Če bi bilo obratno, se VAR ne bi javil!

Dvoboj šestnajstine finala svetovnega prvenstva v nogometu med Hrvaško in Portugalsko sprožil polemike po vsem svetu. Ognjeviti zabili gol za podaljšek, a ...
Gorazd Nejedly 3. 7. 2026 | 14:00
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Smrt pri Belopeških jezerih: zakaj nihče ni vedel, kam sta šla

Nesreča znova opozarja na pomen osnovnih pravil pred odhodom v gore. Tudi vpisovanje v planinske knjige.
Tanja Jaklič 3. 7. 2026 | 12:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Belopeška jezera

Skrivnostni smrti pri Belopeških jezerih. Najprej našli orožje, nato trupli

Zelo nenavadno je, da matere in sina toliko časa niso pogrešali njuni svojci, prijatelji ali sodelavci.
Tina Horvat 2. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Lokalno  |  Ljubljana in okolica
Lokalne volitve 2026

Uradno že štirje kandidati za ljubljanskega župana

Poletna vročica pred novembrskimi lokalnimi volitvami se stopnjujejo tudi v prestolnici. Danes je kandidaturo najavil tudi nekdanji mestni svetnik.
3. 7. 2026 | 16:32
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Kadrovanje

Šef SDH Žiga Debeljak se umika, napoveduje se kadrovski cunami

Nadzorniki Slovenskega državnega holdinga so že začeli postopke za imenovanje novega predsednika uprave.
Maja Grgič 3. 7. 2026 | 13:40
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Greste s to kartico lahko v Avstralijo? (video)

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
3. 7. 2026 | 08:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
VELIK USPEH

Slovenska zgodba z regionalnim vplivom

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Delo 1. 7. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Na Hrvaškem vas lahko letos zaboli dodaten strošek

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Delo 29. 6. 2026 | 09:47
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Član uprave Gen-I

Gen-I postaja vodilni regijski upravljavec baterij

Negativne cene elektrike usmerjajo investicije v fleksibilnost sistema in razvoj novih poslovnih modelov.
Nejc Gole 4. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Agenti UI

Rešitev za tiste, ki ne marajo nakupovanja, vse realnejša

Agenti umetne inteligence že opravljajo nakupe pri evropskih trgovcih.
Milka Bizovičar 3. 7. 2026 | 16:01
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vodenje v podjetjih

Z UI in novimi generacijami premiki tudi v vodenju

Vodje morajo namesto klasičnega nadzora v timu graditi zaupanje, sodelovanje in poudarjati smisel sprememb.
Milka Bizovičar 2. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetja

Podjetnice v Sloveniji na samostojno pot z željo po spremembi

Poročila Evropske komisije kažejo nadaljnjo rast evropskih malih in srednjih podjetij ter poudarjajo izzive za podjetnice.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 7. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Lionel Messiosmina finala SP v nogometuKylian Mbappeargentinska nogometna reprezentancafrancoska nogometna reprezentancaŠpanska nogometna reprezentancamehiška nogometna reprezentancabrazilska nogometna ligaangleška nogometna reprezentancaSP 2026SP v nogometuHarry KaneErling Haaland

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Štajerska avtocesta med Dramljami in Slovenskimi Konjicami zaprta

Obvoz je možen po regionalni cesti Dramlje-Slovenske Konjice ali Celje center-Slovenske Konjice.
4. 7. 2026 | 11:22
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Svetovno prvenstvo v nogometu 2026

Znani vsi pari osmine finala: obetajo se nove drame

Kanada in Maroko bosta drevi odprla boj za četrtfinale, sledil bo dvoboj med Francijo in Paragvajem.
4. 7. 2026 | 10:49
Preberite več
Kultura  |  Glasba
Jazz festival Ljubljana

Ljubljanski jazz festival navdušil: Metheny, Bridgewater in vrhunec z Bilalom

Jazz festival Ljubljana je z naborom vrhunskih izvajalcev, prijetnim ambientom in skupnostjo ponovno upravičil svoj ugled enega najboljših jazz festivalov.
Izabella Rajh 4. 7. 2026 | 10:08
Preberite več
Premium
Nedelo
Tour 2026

Tudi najstarejši kolesar bo Tour začel z visokimi pričakovanji

Četudi so v zadnjih letih na kolesarskih dirkah vse boljši mladi tekmovalci, pa niti starejši še niso za odpis.
Matic Rupnik 4. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Svetovno prvenstvo v nogometu 2026

Uroki Gane niso delovali: Kolumbija pobrala zadnjo vozovnico v osmino finala

Južnoameričani so v Kansas Cityju z 1:0 premagali Gano in si priigrali obračun s Švico.
4. 7. 2026 | 09:48
Preberite več
Kultura  |  Glasba
Jazz festival Ljubljana

Ljubljanski jazz festival navdušil: Metheny, Bridgewater in vrhunec z Bilalom

Jazz festival Ljubljana je z naborom vrhunskih izvajalcev, prijetnim ambientom in skupnostjo ponovno upravičil svoj ugled enega najboljših jazz festivalov.
Izabella Rajh 4. 7. 2026 | 10:08
Preberite več
Premium
Nedelo
Tour 2026

Tudi najstarejši kolesar bo Tour začel z visokimi pričakovanji

Četudi so v zadnjih letih na kolesarskih dirkah vse boljši mladi tekmovalci, pa niti starejši še niso za odpis.
Matic Rupnik 4. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Svetovno prvenstvo v nogometu 2026

Uroki Gane niso delovali: Kolumbija pobrala zadnjo vozovnico v osmino finala

Južnoameričani so v Kansas Cityju z 1:0 premagali Gano in si priigrali obračun s Švico.
4. 7. 2026 | 09:48
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ONAPLUS PODKAST

»Saj bo minilo!« Je res tako?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

MIKova karavana otroškega smeha

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
Vredno branja

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Delo 30. 6. 2026 | 12:07
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo 3. 7. 2026 | 14:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VRHUNSKOST

Novi Mercedes-Benz GLB: sprememba je več kot očitna

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo 1. 7. 2026 | 14:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:01
Preberite več
Promo
Kultura  |  Film & TV
Vredno branja

Modro poletje na GOLD TV: serija, ki nas vrača v čas otroštva in morja

Kdaj smo kot družba izgubili otroštvo? Kdaj so poletja nehala biti neskončna?
Promo Delo 1. 7. 2026 | 13:29
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pri štiridesetih še ni prepozno

Kako laserska operacija dioptrije vrne leta brez očal
Promo Delo 30. 6. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo