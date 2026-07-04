Znani vsi pari osmine finala: obetajo se nove drame

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Po zmagi Kolumbije nad Gano so znani vsi udeleženci osmine finala svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V šestnajstini finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija, Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite.
Prvi dve tekmi osmine finala bosta že danes. Kanada bo v Houstonu ob 19. uri gostila Maroko, ob 23. uri pa se bosta v Filadelfiji pomerila Paragvaj in Francija.
Kar tri dvoboje šestnajstine finala so odločile enajstmetrovke. Paragvaj je po remiju z 1:1 s 4:3 premagal Nemčijo, Egipt je po enakem razpletu z 1:1 s 5:3 izločil Avstralijo, Maroko pa je bil po 1:1 s 4:3 boljši od Nizozemske.
Branilci naslova Argentinci so šele po podaljšku s 3:2 premagali Zelenortske otoke, medtem ko so Belgijci prav tako po podaljšku strli Senegal. Na obeh tekmah je bilo 3:2.
Brez podaljškov so napredovali Kanada, Brazilija, Norveška, Francija, Mehika, Anglija, ZDA, Španija, Portugalska, Švica in Kolumbija. Kolumbijci so kot zadnji potrdili nastop v osmini finala, ko so v Kansas Cityju z 1:0 premagali Gano.
Po skupinskem delu in šestnajstini finala na lestvici strelcev vodi Lionel Messi. Argentinec je proti Zelenortskim otokom dosegel svoj sedmi zadetek na turnirju, za njim pa je Francoz Kylian Mbappe s šestimi goli. Po pet zadetkov sta prispevala Anglež Harry Kane in Norvežan Erling Haaland.
Sobota, 4. julij
19.00: Kanada – Maroko
23.00: Paragvaj – Francija
Nedelja, 5. julij
22.00: Brazilija – Norveška
Ponedeljek, 6. julij
2.00: Mehika – Anglija
21.00: Portugalska – Španija
Torek, 7. julij
2.00: ZDA – Belgija
18.00: Argentina – Egipt
22.00: Švica – Kolumbija
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