Nogomet

Bodø/Glimt pred očmi Aleksandra Čeferina še zasolil italijanske rane

Po še drugi zmagi norveškega prvaka proti Interju je bila navdušena tudi predsednica Nogometne zveze Norveške. Na San Siru je bilka v družbi prvega moža Uefa.
Predsednik Evropske noghometne zveze Aleksander Čeferin (zgorja levo) je norveški kolegici Lise Klaveness delal družbo na San Siru. FOTO: Vegard GrØtt/Reuters
Galerija
Predsednik Evropske noghometne zveze Aleksander Čeferin (zgorja levo) je norveški kolegici Lise Klaveness delal družbo na San Siru. FOTO: Vegard GrØtt/Reuters
G. N.
25. 2. 2026 | 08:25
25. 2. 2026 | 08:27
2:10
A+A-

»Zmaga nad Interjem je največji dosežek v zgodovini našega nogometa,« je nogometašem Bodø/Glimta poslala posebno čestitko Nogometna zveza Norveške. Lanskega finalista Interja so norveški prvaki v dodatnih kvalifikacijah za napredovanje v osmino finala premagali tudi na San Siru (2:1, 3:1)  

Italijanski reprezentant pri Interju Nicolo Barella je športno prioznal poraz. FOTO: Andreas Solaro/AFP
Italijanski reprezentant pri Interju Nicolo Barella je športno prioznal poraz. FOTO: Andreas Solaro/AFP

»Še en izjemen rezultat za norveško ekipo na gostovanju pri Milanu,« je bila navdušena Lisa Klaveness, predsednica krovne organizacije, ki je bila na San Siru v družbi predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina.

https://www.delo.si/sport/nogomet/norveski-zvezdnik-je-tezave-povzrocal-interju-in-klaebu

»Verjamem tudi, da je to ena najbolj presenetljivih predstav in rezultatov v sodobni zgodovini Lige prvakov,« je povedala Klaveness in še dodala: »To je impresivna izkušnja za majhno mesto s 50.000 prebivalci severno od arktičnega kroga. Zelo sem vesela za svojega starega mentorja, trenerja Kjetila Knudsena, njegove igralce, klub in regijo Severna Norveška. Ta klub, njegovo osebje in igralci so vzorniki za majhne klube po vsej Evropi.«

Eden od krvnikov črno-modrih je bil tudi pred leti tudi igralec Interjevega mestnega tekmeca Milana Jens Petter Hauge. FOTO: Claudia Greco/Reuters
Eden od krvnikov črno-modrih je bil tudi pred leti tudi igralec Interjevega mestnega tekmeca Milana Jens Petter Hauge. FOTO: Claudia Greco/Reuters

Zanimivo je tudi ozadje, Norveška postaja nočna mora za Italijo. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo je na poti do ZDA, Kanado in Mehiko dvakrat premagala Italijo. Bodø je lansko leto izločil Lazio v četrtfinalu evropske lige.

V četrtek bo Bologna branila italijansko čast v dodatnih kvalifikacijah za napredovanej v osmino finala v evropski ligi. V prvi tekmi na Norveškem je bila boljša od Branna z 1:0.

Trener Bodø/Glimta Kjetil Knutsen je odlično opravil svojo nalogo. FOTO: Piero Cruciatti/AFP
Trener Bodø/Glimta Kjetil Knutsen je odlično opravil svojo nalogo. FOTO: Piero Cruciatti/AFP

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Nocoj v ligi prvakov

Bo Vikingom uspelo, kar lani ni Bayernu in Barceloni?

Danes in jutri bomo dobili še osem udeležencev osmine finala lige prvakov. Inter in Atletico Madrid se bosta reševala proti avtsajderjem iz Norveške in Belgije.
Peter Zalokar 24. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Vinčić bo moral v Madridu krotiti vročo kri Viniciusa in Mourinhovih varovancev

Slovenec bo po rasističnem incidentu, v katerega sta bila vpletena Vinicius Junior in Gianluca Prestianni, pred zahtevno nalogo.
23. 2. 2026 | 12:37
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Liga MLS

Nekdanji Oblakov soigralec: Zmagati v ligi MLS je težje kot v ligi prvakov

Argentinski vezist Rodrigo De Paul je prepričan, da je severnoameriška liga MLS bolj zahtevna od Uefine lige prvakov.
20. 2. 2026 | 10:47
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Oblak ni kriv, da sta med elito le dva slabša od Atletica

Diego Simeone je bil po remiju kritičen do igre varovancev, Koke še verjame v zasuk. Kljub trem golom v mreži Jan Oblak med najbolje ocenjenimi na igrišču.
Nejc Grilc 19. 2. 2026 | 14:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Za 223 milijonov evrov

Hrvati za gradnjo 1600 metrov dolgega mostu znova izbrali Pipenbaherja

Ocenjujejo, da bo gradnja mostu čez Kaštelanski zaliv stala 223 milijonov evrov. Zmaga zagrebškega Studia 3LHD in Pipenbaher inženirjev v ostri konkurenci.
23. 2. 2026 | 20:25
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Upokojenci

Pokojnine bodo verjetno še malenkost uskladili, kolikšen bo skupni dvig?

Boj za glasove upokojencev: koalicija za predlog, da bi bil skupni dvig petodstoten, opozicija bi zanje ukinila prispevek za dolgotrajno oskrbo.
Barbara Hočevar 24. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Brezkončna afera Epstein

Milijoni za nevesto zloglasnega spolnega zločinca

Kdo je Karina Šuljak, beloruska zobozdravnica, ki je dedovala pravljično bogastvo?
23. 2. 2026 | 17:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Ocena soočenja

Janša v spravljivi podobi, na družbenih omrežjih pa kaže povsem drugačen obraz

Precej vsebinsko prvo soočenje vseh prvakov strank, ki imajo možnost za preboj v državni zbor, je prineslo dokaj medel duel Golob – Janša.
Uroš Esih 24. 2. 2026 | 11:47
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Slovenske železnice na posebni misiji: ohraniti železniško dediščino

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
Promo Delo 25. 2. 2026 | 08:35
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kam po nasvet, če vas zanima dvojna raba?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Železnice

Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

Aleksander ČeferinInterNorveškaBodø/GlimtLise Klaveness

Šport  |  Drugo
Predsednikovi heroji

Donald Trump se je v kongresu zahvaljeval zlatim hokejistom

Ameriški predsednik je napovedal, da bo podelil najvišje državno civilno priznanje, predsedniško medaljo svobode, vratarju reprezentance Connorju Hellebuycku
25. 2. 2026 | 09:45
Preberite več
Kresnik  |  Mlado pero
Vredno branja

Mila Kodrič Cizerl: Premalo dovzetni smo za mite

Ena od osnovnih funkcij literature je izoblikovanje empatije in etike, je poudarila pesnica Mila Kodrič Cizerl, ki se predstavlja v rubriki Mlado pero.
Pia Prezelj 25. 2. 2026 | 09:16
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Intervju

Kardiolog doc. dr. Franjo H. Naji: Ali hočemo imeti takšno družbo?

Ko govorimo o javnem zdravstvu, pozabljamo na bolnika, pravi doc. dr. Franjo H. Naji, kardiolog in avtor knjige Srce v kletki.
Sabina Obolnar 25. 2. 2026 | 09:10
Preberite več
ZDA
ZDA

Ameriški predsednik o svojih velikih uspehih – kaj je res in kaj ne?

Med govorom je predsednik ZDA nanizal številne domnevne uspehe svojega prvega leta ponovnega predsedovanja, vendar ti pogostokrat ne vzdržijo preverbe dejstev.
25. 2. 2026 | 09:02
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nasilje v Mehiki

Predsednik Fifa Gianni Infantino po divjanju kartelov brez skrbi, spektakel bo

Prvega moža svetovnega nogometa je pomirila predsednice Mehike Claudia Sheinbaum. »V državi ni nevarnosti, vzpostavljena bodo vsa jamstva,« je zagotovila.
25. 2. 2026 | 08:45
Preberite več
Intervju
Intervju

Kardiolog doc. dr. Franjo H. Naji: Ali hočemo imeti takšno družbo?

Ko govorimo o javnem zdravstvu, pozabljamo na bolnika, pravi doc. dr. Franjo H. Naji, kardiolog in avtor knjige Srce v kletki.
Sabina Obolnar 25. 2. 2026 | 09:10
Preberite več
ZDA
ZDA

Ameriški predsednik o svojih velikih uspehih – kaj je res in kaj ne?

Med govorom je predsednik ZDA nanizal številne domnevne uspehe svojega prvega leta ponovnega predsedovanja, vendar ti pogostokrat ne vzdržijo preverbe dejstev.
25. 2. 2026 | 09:02
Preberite več
Nasilje v Mehiki
Nasilje v Mehiki

Predsednik Fifa Gianni Infantino po divjanju kartelov brez skrbi, spektakel bo

Prvega moža svetovnega nogometa je pomirila predsednice Mehike Claudia Sheinbaum. »V državi ni nevarnosti, vzpostavljena bodo vsa jamstva,« je zagotovila.
25. 2. 2026 | 08:45
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kosilo

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pred prvo kavo na terasi

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več

