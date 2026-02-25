Bodø/Glimt pred očmi Aleksandra Čeferina še zasolil italijanske rane

»Zmaga nad Interjem je največji dosežek v zgodovini našega nogometa,« je nogometašem Bodø/Glimta poslala posebno čestitko Nogometna zveza Norveške. Lanskega finalista Interja so norveški prvaki v dodatnih kvalifikacijah za napredovanje v osmino finala premagali tudi na San Siru (2:1, 3:1)

Italijanski reprezentant pri Interju Nicolo Barella je športno prioznal poraz. FOTO: Andreas Solaro/AFP

»Še en izjemen rezultat za norveško ekipo na gostovanju pri Milanu,« je bila navdušena Lisa Klaveness, predsednica krovne organizacije, ki je bila na San Siru v družbi predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina.

»Verjamem tudi, da je to ena najbolj presenetljivih predstav in rezultatov v sodobni zgodovini Lige prvakov,« je povedala Klaveness in še dodala: »To je impresivna izkušnja za majhno mesto s 50.000 prebivalci severno od arktičnega kroga. Zelo sem vesela za svojega starega mentorja, trenerja Kjetila Knudsena, njegove igralce, klub in regijo Severna Norveška. Ta klub, njegovo osebje in igralci so vzorniki za majhne klube po vsej Evropi.«

Eden od krvnikov črno-modrih je bil tudi pred leti tudi igralec Interjevega mestnega tekmeca Milana Jens Petter Hauge. FOTO: Claudia Greco/Reuters

Zanimivo je tudi ozadje, Norveška postaja nočna mora za Italijo. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo je na poti do ZDA, Kanado in Mehiko dvakrat premagala Italijo. Bodø je lansko leto izločil Lazio v četrtfinalu evropske lige.

V četrtek bo Bologna branila italijansko čast v dodatnih kvalifikacijah za napredovanej v osmino finala v evropski ligi. V prvi tekmi na Norveškem je bila boljša od Branna z 1:0.