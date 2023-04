Pred odločilnim derbijem Topničarjem naslov prvaka polzi iz rok

Arsenal je začinil letošnjo sezono v angleškem državnem prvenstvu, nedvomno od Topničarjev nihče ni pričakoval, da se bodo že letos borili za naslov prvaka. A so nanizali izvrstni prvi dve tretjini sezone in si priborili lepo prednost pred Manchester Cityjem, v zadnjem obdobju pa se zdi, da jim bo pet pred dvanajsto naslov prvaka spolzel iz rok.

Serijo slabših izidov so nadaljevali v petek zvečer, ko je na Etihad Stadium v goste prišel zadnjeuvrščeni Southampton. Tekma se še dobro začela ni, ko je vratar Aaron Ramsdale žogo poslal direktno na nogo Carlosu Alcarazu, ta ga je s 14 metrov brez težav premagal in že v prvi minuti je Southampton vodil z 1:0. Trinajst minut kasneje je bilo razpoloženje na tribunah Arsenalovega štadiona še bolj mračno, ko je za 2:0 zadel njihov nekdanji ljubljenec Theo Walcott.

Igralcem ne manjka samozavesti, zgolj koncentracije

Nato so se Topničarji vendarle zbrali in začeli plezati iz luknje, ki so si jo sami skopali z napakami v obrambi. V 20. minuti je Gabriel Martinelli znižal na 1:2, a nato jalovi pritiski niso obrodili sadov in to je bil tudi končni rezultat prvega polčasa. V 66. minuti je sledil nov šok, Duje Čaleta Car je povišal na 3:1 za Southampton in tekma se je zdela odločena.

"Moji igralci se ne predajajo, ne manjka nam samozavesti, vsi si upajo na igrišču tudi tvegati in se ne skrivajo pred žogo. To je tisto, s čimer sem lahko zadovoljen, a dejstvo je, da si ne smemo privoščiti tako lahkomiselnih napak v obrambi," je po tekmi novinarjem pojasnjeval strateg Topničarjev Mikel Arteta.

Odegaard je spodbujal navijače, tribune so se tresle, zmage pa ni bilo. FOTO: AFP

Njegovi varovanci so pripravili pravi juriš v zaključku tekme, najprej je s strelom od daleč Martin Odegaard v 88. minuti znižal na 2:3, le dve minuti kasneje je po strelu in odbitku žogo v prazno mrežo pospravil Bukayo Saka in stadion Emirates je eksplodiral od navdušenja. Sledil je silovit juriš Arsenala v osmih minutah sodnikovega dodatka, dvakrat so jih le centimetri ločili od zmagovitega zadetka, enkrat je Southampton rešila prečka, pa tudi enajstmetrovko bi lahko dobili v izdihljajih tekme.

Sreda prinaša derbi za naslov

A iz tega ni bilo nič in končalo se je s 3:3. Arsenal ima po remiju pet točk naskoka pred Manchester Cityjem, ki ima dve tekmi manj in bi z dvema zmagama prevzel vodstvo na prvenstveni lestvici. Glede na njihovo formo, sinjemodri so dobili 13 zaporednih tekem, je to povsem verjetno. Ta vikend bo City igral polfinale FA pokala, zato prvenstvene tekme ne bo imel.

Morda že odločilna tekma angleškega prvenstva pa sledi v sredo, ko na Etihad prihaja prav City. Če bo Arsenal pred domačimi navijači znal najti pot do zmage, bodo imeli odprta pot do naslova prvakov, čeprav bo do konca sezone še pet krogov. Če pa City iz Londona odnese celo kožo, bo pot do tako željenega naslova Topničarjev precej težja ...