FOTO:Pred odmorom Slovenci zabijali kot nori

Lovro Bizjak ima daleč od domovine tudi navijače FOTO: FC Ufa

Andrej Vombergar je končno zabil gol. FOTO: FC Ufa



Flamengo južnoameriški prvak

Gabriel Barbosa »Gabigol«. FOTO: Reuters

Strelski izbruh slovenskih legionarjev minuli konec tedna najbrž ni obšel selektorja Matjaža Keka, toda imel je manjšo napako: Slovenci so gole zabijali v prvenstvih nižje kakovostne ravni. A bilo jih je precej:(Twente) je zadel na Nizozemskem,(Ufa) in(Orenburg) v Rusiji,(Zürich, 2) v Švici, najučinkovitejši strelec(Slovan, 2) na Slovaškem,(Dinamo Kijev) v Ukrajini.Jesenska sezona se izteka, našim legionarjem pa gre kar dobro od nog. Večina med njimi bo kmalu lahko odšla na daljši odmor, razen reprezentantov v najmočnejših ligah: med njimi minuli konec tedna še zadnjič na seznamu kaznovanih, ki je s tribune videl poraz Atalante proti Juventusu,, ki je prejel le gol, a enega preveč, saj je Atletico igral le neodločeno (1:1),bo igral drevi, tako kotNekoliko nepričakovano je od prve minute dobil priložnostpri Nantesu. Šele drugič je igral v tej sezoni. Ob Šporarju, ki je v slogu prišel, igral in zadel, odločil zmagovalca, potem ko je vstopil v igro v 65. minuti in nato zabil dva gola, skupno je že pri enajstih, je bil junak dneva Vombergar. V zadnji letošnji tekmi pred domačim občinstvom je »slovenski« Ufi (člana sta šein) prinesel točko, ko je izničil vodstvo gostov iz Sočija. Napadalec iz Buenos Airesa je zabil prvi gol v sezoni.Trenerski dvojec legionarjev,(Amiens) in(Rijeka) je imel polovičen izkupiček. Elsnerjevemu Amiensu je v francoskem prvenstvu dal lekcijo tekmec za obstanek Strasbourg, ki je v gosteh zabil kar štiri gole, s čimer je Ameins porinil na 16. mesto. Štiri gole je dosegla tudi Rijeka v Zaprešiču, s čimer je Rožman po dveh bolečih porazih z Osijekom in Dinamom lažje zadihal ter bo lažje pripravil moštvo za finiš tega dela sezone. Rijeka (25) je na 4. mestu in ima tekmo manj od največjih tekmecev za 2. mesto Hajduka (31) in Osijeka (26).Rio de Janiero je zaplesal v karnevalskih ritmih Flamengu v čast. Klub z največ navijači na svetu je po razburljivi tekmi v Limi pred 80.000 navijači obeh moštev – prvič v zgodovini tekmovanja so igrali le eno tekmo in na nevtralnem igrišču – po letu 1981 drugič postal južnoameriški klubski prvak. V finalu pokala Libertadores (PL) je z 2:1 premagal velikega tekmeca iz Buenos Airesa River Plate, sicer branilca naslova.Argentinski velikan je bil na pragu zmage, saj je z golom Kolumbijca Rafaela Santosa še v 89. minuti držal vodstvo, potem pa je izbruhnil »slabi deček«»Gabigol«. Brazilski napadalec, ki je še vedno član milanskega Interja, od koder je prišel januarja in je letos najboljši strelec v obeh tekmovanjih, v DP je zabil 26 golov, v PL pa 9, je najprej izenačil, v sodnikovem dodatku pa zabil za veliko slavje več sto tisoč navijačev na ulicah Ria. Ironija je, da je »Gabi-ne-gol«, kot so mu posmehljivo rekli pri Interju, otrok Santosa iz Sao Paula.Flamengo je za zmagoslavje v Južni Ameriki zaslužil tudi 11 milijonov evrov in bo od 11. do 21. decembra zastopal Južno Ameriko na klubskem svetovnem prvenstvu v Katarju, kjer bo prvi favorit evropski prvak Liverpool. Odlično leto bo Flamengo bržkone dopolnil še z naslovom brazilskega prvaka, saj ima štiri tekme pred koncem kar 12 točk prednosti pred drugim Palmeirasom in 13 pred tretjim Santosom. Zadnji z dvojčkom naslovov celinskega prvaka in državnega je bil leta 1963 Santos s Pelejem v glavni vlogi.