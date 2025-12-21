Pred Šeškom še dve priložnosti za vesele praznike

Na derbiju 17. kola je Aston Villa potrdila, da tudi v nogometa polnem prazničnem času na Otoku ostaja kandidat za naslov angleškega prvaka. V Birminghamu so z dvema goloma Morgana Rogersa z 2:1 premagali Manchester United in Benjamina Šeška, ki je igral do 73. minute, nato pa prepustil mesto Unitedovemu dragulju.

Rdeči vragi so držali aktiven izid vse do kaotičnega konca prvega polčasa, ki je v razmaku treh minut prinesel gola Rogersa in Matheusa Cunhe, obe moštvi sta na odmor odšli poravnani. Rogers je bil prehiter za Unitedovega branilca Lennyja Yora, tik pred uro igre je vajo ponovil, ko je v kazenskem prostoru izkoristil neodločnost Yora, naredil korak v desno in z zavitim strelom žogo poslal pod prečko.

Šeško je odigral 73 minut, ob odsotnosti Bryana Mbuema, ki igra na afriškem pokalu, bo dobil več priložnosti v naslednjih tednih. FOTO: David Klein/Reuters

Najlepšo priložnost za izenačenje je imel Cunha, ki pa z glavo žoge ni uspel poslati v mrežo. Šeško po vrnitvi v začetno postavo ni bil med najbolj nevarnimi na zelenici, v prvem polčasu je imel dve polpriložnosti, a ni prišel zares blizu temu, da premaga izkušenega Emija Martineza v vratih Ville. Enkrat je sprožil proti vratom, se 16-krat dotaknil žoge in uspešno zaključil zgolj sedem podaj, za dobro uro igre odločno premalo.

Najlepšo priložnost je imel po četrt ure igre, po podaji v prostor v kazenski prostor se je, resda v zahtevnem položaju, namesto za strel iz prve odločil za preigravanje vratarja, za kar mu je zmanjkalo prostora in priložnost je splavala po vodi.

Na zelenici je Šeška zamenjal mladi dragulj Uniteda, 18-letni Jack Fletcher, sin pred leti odličnega zveznega igralca Darrena Fletcherja, ki med navijači rdečih vragov ostaja zelo dobro zapisan.

Veliko časa za objokovanje izgubljenih točk Šeško nima, United v petek zvečer (21.00) gosti Newcastle, kjer se je Nick Woltemade na mestu, rezerviranem za Šeška, znašel odlično. Rdeči vragi bodo na delu tudi na predzadnji dan leta 2025, ob 21.15 bodo gostili skromni Wolverhampton.

Angleško prvenstvo, 17. kolo

Newcastle - Chelsea 2:2 (2:0)

Bournemouth - Burnley 1:1 (0:0)

Brighton - Sunderland 0:0

Manchester City - West Ham 3:0 (2:0)

Wolverhampton - Brentford 0:2 (0:0)

Tottenham - Liverpool 1:2 (0:0)

Everton - Arsenal 0:1 (0:1)

Leeds - Crystal Palace 4:1 (2:0)

Aston Villa - Manchester United 2:1 (1:1)

ponedeljek:

21.00 Fulham - Nottingham Forest