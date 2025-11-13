  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Pred Šeškom več tednov počitka

    Kot poroča The Times, bo slovenski napadalec pri Manchester Unitedu moral izpustiti nekaj naslednjih tekem.
    Benjamin Šeško se je ravno dobro prilagodil novemu okolju, pa ga je ustavila poškodba.. FOTO: Matthew Childs/Reuters
    Galerija
    Benjamin Šeško se je ravno dobro prilagodil novemu okolju, pa ga je ustavila poškodba.. FOTO: Matthew Childs/Reuters
    STA, Š. R.
    13. 11. 2025 | 21:27
    2:37
    A+A-

    Napadalec Manchester Uniteda Benjamin Šeško bo zaradi poškodbe kolena več tednov odsoten z igrišča, je o stanju slovenskega reprezentančnega napadalca poročal britanski časnik The Times. Slovenec bo po reprezentančnem premoru izpustil nekaj ključnih tekem Uniteda v premier league.

    Dvaindvajsetletni Radečan se je poškodoval na tekmi angleškega prvenstva proti Tottenhamu, ki se je končala z remijem 2:2. Po poškodbi v 85. minuti je moral z igrišča. Zaradi poškodbe bo tako izpustil odločilni tekmi slovenske reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ko se bodo naši nogometaši merili s Kosovom in Švedsko.

    United po reprezentančnem premoru čaka napet niz tekem, ko bo gostil Everton, nato pa še Crystal Palace, West Ham in se odpravili na stadion Molineux, kjer se bodo pomerili z Wolves Roba Edwardsa.

    Slovenec se je od poletnega prestopa iz Leipziga v vrednosti z bonusi 85 milijonov evrov soočil s številnimi kritikami, ki mu očitajo, da se ni udomačil pri Unitedu ter v sistemu portugalskega stratega Rubena Amorima ne pridejo do izraza njegove kakovosti.

    Britanski mediji ob tem navajajo selektorja slovenske reprezentance Matjaža Keka, da so ga pri Manchester Unitedu »pustili v nevednosti« glede stanja poškodovanega napadalca ter da je zahteval, da se njegovi državi izkaže »večje spoštovanje«.

    Slovenski selektor je po poročanju britanskega Daily Maila grozil, da bo povzročil »diplomatski incident«, in bi raje videl, da bi Šeška pregledali njegovi zdravniki. Namesto tega je napadalca, ki si je poškodoval levo koleno, pregledalo zdravniško osebje Uniteda in je ostal na nadaljnjem zdravljenju v Carringtonu.

    Neimenovani viri so za tabloid navedli, da poškodba ne predstavlja večje težave. Iz Šeškovega kluba so slovenski nogometni zvezi poslali vso ustrezno zdravniško dokumentacijo.

    »Zdravniška ekipa slovenske nogometne reprezentance je od Manchester Uniteda prejela celotno zdravniško dokumentacijo o zdravstvenem stanju Benjamina Šeška po poškodbi v soboto, vključno s trenutno klinično sliko in opravljenimi pregledi,« je za Daily Mail povedal tiskovni predstavnik zveze.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Kosovski tabor

    Kosovski mediji: Poškodba Šeška je »sreča za Kosovo«

    Kosovo polno optimizma in z Rrahmanijem prihaja v razprodane Stožice. NZS je omejila prodajo vstopnic gostujočim navijačem.
    13. 11. 2025 | 10:14
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Poškodba napadalca

    Manchester United odgovoril Keku, Šeška ne bo na Brdo

    Manchester United je z zamudo dostavil izvide Benjamina Šeška, ki potrjujejo, da slovenski napadalec ne bo igral proti Kosovu in Švedski.
    10. 11. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogometna reprezentanca

    Najbolj razpoloženi napadalec na Brdu dvomi, da bo videl Šeška

    Slovenska reprezentanca se je zbrala na Gorenjskem, Andraž Šporar je vikend sklenil z dvema goloma, glede prihoda Benjamina Šeška pa ni optimist.
    10. 11. 2025 | 16:02
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Priprava na zimo

    Vse zimske gume niso varne: skrb vzbujajoči rezultati testa AMZS

    Kar enajst pnevmatik na testu ni izpolnjevalo varnostnih meril, zaradi česar jih voznikom odsvetujejo.
    Mirt Bezlaj 12. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Janševa skrb za človekove pravice je strah, da bodo njegovi volivci ostali brez orožja

    Komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš o Šutarjevem zakonu, Janševi nenadni skrbi za človekove pravice, spornih dokazih in proračunski blokadi v ZDA.
    12. 11. 2025 | 15:47
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dom starejših Rakičan

    Razrešeni direktor si želi svoj mandat nazaj

    Odpoklicani direktor je po mnenju takratnih nadzornikov dom oškodoval za vsaj pol milijona evrov. Novi vodja Vilko Kolbl napovedal revizijo poslovanja.
    12. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Iskanje doma

    Obrat na trgu nepremičnin: prodaja na ravni izped treh let, cene pa v nebo

    V Ljubljani že skoraj 5000 evrov za kvadratni meter. Kaj se dogaja na trgu, ki še naprej privablja množice potencialnih kupcev in najemnikov?
    Nejc Gole 12. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    BREZ BANKE

    Do denarja v 24 urah: sodobna alternativa bančnim posojilom

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Benjamin ŠeškoManchester UnitedSlovenska nogometna reprezentanca

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Za Luko Dončića bo Dallas vedno dom

    Naš zvezdnik v Los Angelesu odgovarjal tudi na vprašanja o spremembah v Dallasu ter njegovih spominih na dneve, ko je tam igral.
    13. 11. 2025 | 22:02
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Slovenska reprezentanca

    Pred Šeškom več tednov počitka

    Kot poroča The Times, bo slovenski napadalec pri Manchester Unitedu moral izpustiti nekaj naslednjih tekem.
    13. 11. 2025 | 21:27
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za mundial 2026

    Janža: V Stožicah so naši navijači vedno zelo glasni

    Slovenska nogometna reprezentanca odšteva do sobotnega spektakla v Ljubljani z reprezentanco Kosova, ko bo igrala brez Šeška in Gnezde Čerina.
    13. 11. 2025 | 20:58
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Spremembe zakonov

    Minister Vinko Logaj: Učiteljevo gradivo ni učbenik, ampak učni načrt

    Če bo sprejeta novela zakona, bo strokovni svet potrjeval vsa učna gradiva, tudi delovne zvezke. Cilj je večja kakovost in nižji stroški za starše.
    Špela Kuralt 13. 11. 2025 | 19:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    EU

    Časa za financiranje Ukrajine vse manj, Slovenija previdna

    Brez podpore bo državna blagajna v Kijevu v nekaj mesecih prazna.
    Peter Žerjavič 13. 11. 2025 | 18:56
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za mundial 2026

    Janža: V Stožicah so naši navijači vedno zelo glasni

    Slovenska nogometna reprezentanca odšteva do sobotnega spektakla v Ljubljani z reprezentanco Kosova, ko bo igrala brez Šeška in Gnezde Čerina.
    13. 11. 2025 | 20:58
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Spremembe zakonov

    Minister Vinko Logaj: Učiteljevo gradivo ni učbenik, ampak učni načrt

    Če bo sprejeta novela zakona, bo strokovni svet potrjeval vsa učna gradiva, tudi delovne zvezke. Cilj je večja kakovost in nižji stroški za starše.
    Špela Kuralt 13. 11. 2025 | 19:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    EU

    Časa za financiranje Ukrajine vse manj, Slovenija previdna

    Brez podpore bo državna blagajna v Kijevu v nekaj mesecih prazna.
    Peter Žerjavič 13. 11. 2025 | 18:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNO

    Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično obdarovanje

    Poslovna darila: Že veste, kaj boste podarili za božično-novoletne praznike?

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Slovenske novice 10. 11. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    APLIKACIJA

    Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice 11. 11. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IDEJA ZA ODDIH

    Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    »Vse, kar zaslužimo, vrnemo nazaj«

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo