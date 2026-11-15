Pred Švico devet rumenih, čudež bi bil, če kdo ne bi šel na tribuno

Rumeni karton je pred zadnjo tekmo reprezentančnega leta posegel v slovensko obrambo. Proti Severni Makedoniji bo manjkal Jaka Bijol, eden ključnih mož selektorja Boštjana Cesarja, ki pa pred gostovanjem v Skopju ne išče izgovorov. »Že pred tekmo sem vedel, da ima devet igralcev po en rumeni karton, zato sem pričakoval, da ga bo zagotovo še kdo dobil. Za Jako vemo, da je steber obrambe, vodja na igrišču in zelo pomemben igralec. Ampak tukaj ni časa za špekulacije. Našli bomo ustrezno zamenjavo.«

Kdo bo zapolnil vrzel, selektor v pogovoru ni razkril, je pa poudaril zaupanje v igralce, ki čakajo na priložnost. »Vsak je doslej dobro odigral in verjamem, da bo tudi jutri,« je dejal pred zadnjim taktičnim treningom. Pri pripravi na tekmeca mu pomaga tudi nedavni medsebojni obračun: »S strokovnim štabom smo vse analize naredili že prej, tako da jih dobro poznamo. Pričakujemo težko tekmo. Vemo, da ima Makedonija dobre igralce, ki želijo igrati in držati žogo.«

Odgovor Slovenije bo moral temeljiti na usklajenem delovanju celotne enajsterice. »Moramo biti kompaktni v obeh fazah igre. V obrambi mora sodelovati vsa ekipa, razdalje med linijami in igralci pa morajo biti zelo majhne. To pomeni tudi, da lahko, ko osvojimo žogo, razvijemo igro. V napadu imamo hitre igralce,« je pojasnil Cesar.

Dobri rezultati so znova pritegnili tudi navijače. Selektor njihovega vse večjega zanimanja ne občuti kot dodatno breme pred odločilnim večerom. »Zame je to motivacija, tudi za igralce. Vemo, da smo v kratkem času pritegnili občinstvo na svojo stran.«