Pred spektaklom na Hampdenu: »To so tekme, za katere živimo«

Slovensko nogometno reprezentanco nocoj (20. 45) na slovitem Hampden Parku čaka obračun s Škotsko, ki bo imel precej več tekmovalnega naboja kot večina tekem v zadnjem obdobju. Jaka Bijol se zahtevnega gostovanja veseli in poudarja, da slovenska vrsta takšne večere potrebuje. »To bo tista prava tekma, kar nam je tudi manjkalo. Preveč je bilo prijateljskih tekem, zato bomo veseli tega pritiska. V ligi narodov se igra za točke, nocoj pa bo tista prava tekma, za kakršne se živi, v pravem nogometnem vzdušju,« je pred obračunom na Hampden Parku povedal Bijol.

Škoti so na domačem igrišču tradicionalno neugodni, Bijol pa opozarja, da gre tudi za kakovostnejšo reprezentanco, kot ji pogosto pripisuje javnost. Slovenci imajo ob tem pred očmi še precej večji cilj. Evropsko prvenstvo 2028 bo gostilo Združeno kraljestvo skupaj z Irsko, Hampden Park pa bo eno od prizorišč prvenstva.

»Imajo ogromno kakovosti, to je nekoliko drugačna Škotska od tiste, ki jo imamo običajno v mislih. Ko smo z novim selektorjem začeli novo zgodbo, smo imeli v mislih tudi tiste neverjetne spomine iz Nemčije. Ti bodo ostali za vedno. Anglija je zibelka nogometa in res lepo bi bilo vse skupaj podoživeti. Evropsko prvenstvo bo vrhunsko in lepo bi bilo biti del tega. S fanti imamo ogromno lepih spominov, nocoj pa lahko naredimo pomemben korak v to smer,« je dejal slovenski branilec.

Slovenija v Glasgow prihaja po dobri predstavi v Švici, čeprav je ostala brez želenega rezultata. Predvsem igra v drugem delu tekme je v slovenskem taboru okrepila prepričanje, da je reprezentanca na pravi poti. »V Švici so bili lahko tudi navijači zadovoljni. Švicarjem nismo pustili dihati, nismo jim dovolili veliko priložnosti, čeprav si seveda želimo tudi pozitivnega rezultata. Občutek po tekmi je bil veliko drugačen. Nocoj nas čaka povsem drugačna tekma, ki je pomembna tudi za naprej. Rezultat bo še pomembnejši in želimo si, da bo dober.«

Pročelje štadiona Hampden Park, kjer danes pričakujejo več kot 40.000 navijačev. Foto N. Gr.

Lahko bi še podaljšali za kakšen dan

Bijol pozitivno ocenjuje tudi dolg reprezentančni termin, čeprav je za igralci že precej treningov, potovanj in tekem. »Moje mnenje se ni spremenilo. Še vedno mislim, da je to za fante pozitivno, manj je logistike, pa tudi sicer še nismo prav dolgo skupaj. Nismo se še naveličali en drugega, brez težav bi bili lahko še kakšen dan več skupaj. Meni je tako zelo v redu.«

Slovenci bodo tako nocoj na enem najbolj slovitih evropskih štadionov iskali rezultat, ki bi jim izboljšal položaj pred nadaljevanjem lige narodov. Predvsem pa jih čaka večer, ki ga je Bijol povzel z besedami: »To so tekme, za katere se živi.«