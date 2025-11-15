Pred tekmo v Stožicah opozorilo za navijače Kosova

Nogometna vročica v Ljubljani narašča, v Stožicah se bo ob 20.45 začela tekma med Slovenijo in Kosovom, ki za obe reprezentanci pomeni ogromno v lovu na vozovnico za mundial 2026. Štadion bo povsem poln, zato so na nogometni zvezi pripravili nekaj logističnih napotkov.

Vrata štadiona se bodo v izogib gneči na vhodih odprla ob 18.45, tdve uri pred začetkom tekme. Da bi se izognili gneči in zagotovili nemoten prihod na stadion, organizatorji priporočajo pravočasen prihod ter uporabo označenih parkirišč. Za vse obiskovalce bo na voljo brezplačno parkiranje na parkiriščih Mestne občine Ljubljana (MOL), kot so Žale I-IV in Nove Žale, plačljiva parkirišča pa bodo na voljo v bližini stadiona, na primer pri Ekonomski fakulteti in Fakulteti za družbene vede (FDV).

V Stožicah tudi Kek pričakuje razgreto vzdušje, med navijači Kosova vlada veliko zanimanje, tudi Slovenija je še vedno v igri. Foto Delo

Organizatorji pozivajo vse navijače, naj spoštujejo pravila obnašanja in spodbujajo športni duh na tribunah. Zaradi varnostnih razlogov bo vstop na stadion mogoč le z obeležji Slovenije in slovenske reprezentance, razen v posebej določenem gostujočem sektorju D za navijače Kosova. Navijačem, ki bodo prišli na stadion z obeležji drugih držav, bo vstop na sektorje A, B in C onemogočen. V tem primeru bodo lahko navijaške artikle oddali v posebej urejenem depoju pri vhodu na stadion in nato ponovno začeli postopek vstopa.

Zanimanje med navijači Kosova, ki živijo v Sloveniji, je bilo ogromno, na tribunah se zato obeta glasna podpora za obe reprezentanci.