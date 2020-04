Pred vrati obnova znamenite tribune

Maribor - V dneh, ko med drugim v nogometnem Mariboru močno pogrešajo tekme, bi zdaj številne privržence vijoličnih lahko razveselila novica o napovedanem začetku dolgo pričakovane obnove zahodne tribune štadiona v Ljudskem vrtu. Postopek javnega naročila za izbiro izvajalca obnovitvenih del je v zaključni fazi. "Glede na uspešen potek javnega naročila načrtujemo podpis pogodbe in pričetek del v mesecu maju," so danes povedali na mariborski občini.



Tako še vedno velja, da bo tribuna obnovljena do pomladi 2021. "Glede na nepredvidljiv potek pandemije covid-19 obstaja določeno tveganje za zamude, vendar je o tovrstnih scenarijih zaenkrat še preuranjeno govoriti. Verjamemo, da se bodo razmere glede pandemije umirile in bodo vse nadaljnje aktivnosti potekale nemoteno," so optimistični na občini. Razpis za izvajalca gradbenih del so na občini objavili sredi oktobra lani, gre pa za nadaljevanje del, ki ob zadnjih gradbenih posegih na štadionu leta 2008 niso bila dokončana.



Ureditev prostorov pod severno in južno tribuno, ki so se je lotili pred letom in pol, je že pri koncu. Večji zalogaj pa je obnova stare, delno spomeniško zaščitene zahodne tribune, toda obenem se zdaj mudi, saj naj bi Slovenija skupaj z Madžarsko, junija 2021, gostila nogometno evropsko prvenstvo do 21 let, uvodna tekma je predvidena prav za Ljudski vrt.



Da bi zadevo premaknili z mrtve točke, je Nogometni klub (NK) Maribor financiral projektno dokumentacijo, prejšnja mestna oblast na čelu s takratnim županom Andrejem Fištravcem pa je tik pred volitvami privolila, da gre v ta projekt, čeprav je bilo že takrat jasno, da bo to za občinsko blagajno velik zalogaj. V proračunu so za to predvideli pet milijonov evrov, a so vse ponudbe, ki so prispele na razpis za izbiro izvajalca del, bistveno presegale ocenjeno vrednost napovedanega vložka. Sedanja mestna oblast pa pod vodstvom župana Saše Arsenoviča pripravlja novi investicijski program, po katerem projekt po neuradnih navedbah ocenjujejo na 6,5 milijona evrov. Od tega je v proračunu za leto 2020 rezervirano 4,7 milijona evrov, preostanek naj bi zagotovili v letu 2021.



Potrebna dela na tribuni, spomeniško zaščiteni, ki je bila zgrajena leta 1962, zajemajo celotno sanacijo, energetsko sanacijo prostorov, ureditev dostopov na ter obnovo strehe, ki pa bo ohranila znameniti lok. Sedežev za gledalce bo po obnovi nekoliko manj, bi pa naj štadion potem izpolnjeval vse zahteve Evropske nogometne zveze (Uefe) za igranje tekem na najvišji ravni.