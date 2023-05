Pred zgodovinskim žrebom v Nyonu: Slovenke se želijo boriti za vrh

Evropska nogometna zveza Uefa bo v torek ob 13. uri v Nyonu izvedla žreb skupin za prvo izvedbo ženske lige narodov. Slovenija bo tekmovanje začela v ligi B, torej v drugem rangu skupno 51 reprezentanc. Tekme bodo od septembra do decembra letos.

Tako kot v moški izvedbi tekmovanja bodo reprezentance razdeljene v lige glede na uvrstitev na Uefini lestvici po koncu skupinskega dela evropskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023. Slovenija je na tej lestvici zasedla 23. mesto. Države bodo razdeljene v tri lige, A, B in C. V ligi A bo sodelovalo 16 reprezentanc v štirih skupinah. Enaka razdelitev bo tudi v ligi B. Liga C bo s štirimi skupinami s po štirimi ekipami ter eno s tremi.

Čeferin: Zgradili smo odprt, tekmovalen in kontinuiran sistem

Selektor Borut Jarc FOTO: Borut Živulović/Reuters

»Po zgodovinskem ženskem EP je zdaj čas za nadaljnji razvoj ženskega reprezentančnega nogometa. Zgradili smo odprt, tekmovalen in kontinuiran sistem, v katerem bo pomembna vsaka tekma, kar je pravi odraz evropskega športnega modela,« je lani jeseni ob napovedi izvedbe ženske lige narodov povedal predsednik Uefe Aleksander Čeferin

Moško izvedbo lige narodov so prvič izvedli 2018 z namenom, da bi namesto mednarodnih prijateljskih tekem zagotovila bolj smiselne in konkurenčne tekme. Takšen je namen tudi v ženski različici.

»Najprej bi pozdravil odločitev Uefe, ki je ustanovila novo tekmovanje. Najbolj me veseli, da v Uefinih terminih ne bo več treba iskati kakovostnih nasprotnic za prijateljske tekme. Bo pa prisoten večji tekmovalni naboj. Moram pa ob tem poudariti, da od leta 2018, odkar vodim reprezentanco, za nas prijateljskih tekem ni bilo, na vseh tekmah nas je zanimal rezultat,« je povedal selektor slovenske vrste Borut Jarc.

Dodal je, da ga veseli tudi to, da bodo igrali s kakovostnejšimi reprezentancami, »kar Slovenija za razvoj igralk trenutno še kako potrebuje«. Posebnih pričakovanj pred žrebom nima. »Vsi bobni so zanimivi, v njih pa izvrstne reprezentance. Upam pa, da bomo imeli malo sreče, da bi dobili tako skupino, da bi se lahko borili za prvo mesto,« je vendarle priznal Jarc in hkrati razkril ambicije.

Tekmovanje bo zaživelo septembra

Štirje zmagovalci skupin lige A bodo nastopili v finalu lige narodov, oba finalista se bosta uvrstila tudi na olimpijske igre 2024 v Franciji. Prvaki posameznih lig, torej B in C, bodo napredovali rang višje, ligo nižje pa se bodo selile četrtouvrščeni ekipi lig A in B ter najnižje tretjeuvrščena ekipa lige B.

V ligi B bodo igrale reprezentance, ki so pred žrebom razdeljene v štiri bobne. V prvem so Irska, Poljska, Češka, Finska, v drugem Srbija, Slovenija, Severna Irska, Romunija, v tretjem Ukrajina, BiH, Slovaška, Madžarska, v četrtem pa Grčija, Hrvaška, Belorusija in Albanija. Tekmovanje bo potekalo po sistemu tekem doma in v gosteh.

Slovenske igralke med lansko tekmo s Kazahstanom. FOTO: Borut Živulović/Reuters

V ligi A bodo igrale Anglija, Nemčija, Francija, Švedska (boben 1), Španija, Nizozemska, Norveška, Danska (boben 2), Italija, Belgija, Avstrija, Islandija (boben 3), Švica, Wales, Portugalska in Škotska (boben 4). V ligi C pa bodo Malta, Izrael, Azerbajdžan, Turčija, Severna Makedonija, Kosovo, Črna gora, Luksemburg, Estonija, Moldavija, Litva, Kazahstan, Latvija, Bolgarija, Ciper, Ferski otoki, Gruzija, Armenija in Andora.

Tekme bodo 1. kroga bodo med 20. in 23. septembrom, 2. kroga med 23. in 26. septembrom, 3. kroga med 25. in 28. oktobrom, 4. kroga med 28 in 31. oktobrom, 5. kroga med 29. novembrom in 2. decembrom, 6. kroga pa med 2. in 5. decembrom.