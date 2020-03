Predčasen konec možen, zeleno-beli kot Žalgiris?

Ljubljana

Zmota ljudi

Glavni strateg zeleno-belih in klubski predsednik Milan Mandarić bosta pozorno spremljala, kako se bo zapletal ali razpletal krizni položaj v Sloveniji. FOTO: Blažž Samec

Problematika Maribora

"Normalno je, da so nekateri igralci zaradi epidemije zdaj v strahu."

- Epidemija koronavirusa v Sloveniji je vidno ohromila življenje na sončni strani Alp, zdaj gre tudi za disciplino preživetja. Ker je šport spektakelsko-javna dejavnost, je seveda prizadet tudi sam, med ustavljenimi državnimi prvenstvi je tudi nogometno.Ker je na razpredelnici v vodstvu Olimpija, to lahko vzpodbudi takšne ali drugačne hipoteze, saj je nadvse vidno, da se domača liga zaradi epidemije ne bo kar tako nadaljevala v bližnji prihodnosti. V novem položaju za slovenski nogomet se je znašel trener vodilnega ljubljanskega kluba Safet Hadžić.»Položaj je zelo težak, prav tako je težko glede tega kaj doreči. Igralcem smo namenili prosto do četrtka, vedemo se po navodilih države oziroma evropske nogometne zveze (Uefa) in slovenske zveze. Kako bo naprej, pa ne vemo, ne ve se, kaj se bo dogajalo. Težava in razlika je tudi po mestih, največje žarišče je zagotovo Ljubljana, imamo težje okoliščine, kot denimo v kakšnem drugem manjšem mestu,« je uvodoma povedal Hadžić.»V vsakem primeru je tudi problem, ker je nogomet kontakten šport, čeprav se, recimo, v primerjavi z nekaterimi drugimi igra na odprtem. Nekateri dvoranski športi so že končali prvenstvo in razglasili prvake oziroma so to storili po dogovoru. Kar zadeva nogomet, ljudje menijo, da je zaradi dejstva, ker se igra na odprtem, virus preprosto manj prenosljiv.A igralci so v slačilnicah, poleg tega je to igra kontakta, zato nogomet obravnavam enako kot dvoranske športe. Normalno je, da so nekateri igralci zaradi epidemije zdaj v strahu, preprosto nimamo zamisli, kako bi izvajali treninge, če se bo dogodilo, da se bo prvenstvo nadaljevalo,« je razmišljal glavni strateg zeleno-belih, ki bo s klubskim vodstvom spremljal, kaj se bo dogajalo v naslednjih dneh za določitev smernic (ne)dejavnosti od četrtka naprej.»To normalno pomeni, da se bomo ravnali po tem, kakšen bo položaj v državi, če bodo še ostrejši ukrepi, denimo popolna karantena. Pogovarjal sem se s trenerji nekaterih drugih klubov, nihče nima ideje, kaj in kako naprej.«Glede na trenutni položaj na lestvici je ena od možnosti v primeru daljše ustavitve nogometnih dejavnosti to, da se liga predčasno konča in da se Olimpijo razglasi za prvaka za sezono 2019/20.»Zasledil sem, da so v Litvi za košarkarskega prvaka že razglasili Žalgiris, enak primer je v Belgiji. Saj zaradi tega sem omenil problematiko zunanjega športa, podoben je kot notranji, kontakti med igralci so stalni, v slačilnici smo vsi skupaj. Med zunanjim in notranjim športom ni razlike. Predčasno končanje prvenstva je normalno ena od realnih opcij.Zelo pomembno je, kako izvesti delo, če se bo liga nadaljevala. Kot da bi imeli spet priprave, moraš preprosto vse začeti na novo. To pa ni neka strategija, morebiti ne prinaša stvarnega stanja v igri,« se zaveda. Glede pretresov, rezultatskih in kadrovskih, pri Nogometnem klubu Maribor, tudi dokaj razumljivo, ni želel pogrevati težav večnega tekmeca.»Rekel sem že, da je to problematika Maribora, tega ne bi na veliko komentiral. Žal mi je, da se je to zgodilo, a tako je, nimamo kaj,« je sklenil Safet Hadžić.