»Predčasen konec sezone v Franciji pravilna odločitev«

Čeprav bo vodstvo francoske nogometne lige o dokončni usodi sezone odločalo v četrtek, pa je bolj ali manj že jasno, da se zaradi pandemije novega koronavirusa ne bo nadaljevala. To je potrdil tudi predsednik francoske nogometne zveze Noel La Graet v pogovoru za časnik L'Equipe.



Vlada v Franciji je prepovedala dogodke z več kot 5000 udeleženci do konca avgusta. »Odločitev ustaviti tekmovanja je pravilna. Zdravje je na prvem mestu,« je dejal Le Graet. V torek je predsednik vlade Edouard Philippe pojasnil, kako bo Francija lajšala ukrepe, a dodal, da se sezona v poklicnem športu ne bo nadaljevala vsaj do septembra.

Predčasno končala tudi Elsner in Krhin

Vodstvo francoske lige je sprejelo odločitev in za četrtek načrtuje sestanek, na katerem bodo govorili o tem, ali bi sploh razglasili prvaka (v prvi ligi vodi PSG) ter ali bi kateri od klubov izpadel v nižjo ligo. Pri tem je v nevarnosti Amiens, ki ga vodi Luka Elsner, saj je predzadnji na lestvici. Nantes Reneja Krhina je na varnem 13. mestu. La Graet sicer še upa, da bi rešili pokalno tekmovanje in odigrali finale med PSG in St. Etiennom, nekdanjim klubom Roberta Berića, ki je zdaj v Chicagu, v začetku avgusta.