Nogomet

Predsednik Fifa Gianni Infantino po divjanju kartelov brez skrbi, spektakel bo

Prvega moža svetovnega nogometa je pomirila predsednice Mehike Claudia Sheinbaum. »V državi ni nevarnosti, vzpostavljena bodo vsa jamstva,« je zagotovila.
Predsednik Fifa Gianni Infantino uživa v Kolumbiji in budno spremlja dogajanja v Mehiki. FOTO: Jairo Cassiani/Reuters
Predsednik Fifa Gianni Infantino uživa v Kolumbiji in budno spremlja dogajanja v Mehiki. FOTO: Jairo Cassiani/Reuters
Š. R., STA
25. 2. 2026 | 08:45
25. 2. 2026 | 08:46
3:42
Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je prepričan, da bo Mehika lahko gostila tekme svetovnega prvenstva v nogometu v luči izbruha nasilja v tej državi. Infantino je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je »zelo pomirjen« glede razmer v Mehiki. Mehika je skupaj z ZDA in Kanado sogostiteljica letošnjega mundiala.

»Zelo sem pomirjen, vse je v redu. Spektakularno bo,« je Infantino dejal v kolumbijskem mestu Barranquilla. Šlo je za prvi odziv predsednika svetovne krovne nogometne federacije po nasilju, ki je divjalo v Mehiki, tudi v enem od mest prizorišč SP v nogometu Guadalajara.

Mehika je ena od treh držav gostiteljic svetovnega prvenstva od 11. junija do 19. julija, skupaj z Združenimi državami in Kanado.

Državo kot celoto, še posebej Guadalajaro, je pretreslo nasilje, ki je sledilo umoru vodje močnega kartela Jalisco New Generation.

Odzvala se je tudi mehiška predsednica Claudia Sheinbaum, ki je zavrnila skrbi ter navijačem, ki načrtujejo udeležbo na svetovnem prvenstvu, povedala, da v njeni državi »ni nevarnosti«.

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum zagotavlja, da za navijače iz tujine v njeni državi ni nevarnosti. FOTO: Mandel Ngan/Pool Via Reuters
Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum zagotavlja, da za navijače iz tujine v njeni državi ni nevarnosti. FOTO: Mandel Ngan/Pool Via Reuters

Sheinbaum je poudarila, da bodo za njihovo varnost med mednarodnim nogometnim turnirjem, ki bo na tekme v Ciudadu de Mexicu, Monterreyu in Guadalajari privabil ogromno število navijačev z vsega sveta, vzpostavljena »vsa jamstva«.

Na redni jutranji novinarski konferenci je predsednica dejala, da se razmere vračajo v normalno stanje in da varnostne sile delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi zaščitili prebivalce.

Do nemirov je prišlo, potem ko so podporniki vodje kartela Nemesia Oseguere začeli postavljati cestne zapore ter zažigati avtobuse in trgovine po vsej državi v maščevanje za njegov umor v vojaški operaciji v nedeljo.

Tiskovni predstavnik Fife je potrdil, da organizacija pozorno spremlja dogajanje in je v stalnem stiku z lokalnimi oblastmi.

»Še naprej bomo sledili ukrepom in navodilom vladnih agencij, namenjenim ohranjanju javne varnosti in normalizacije, ter ponovno poudarjamo, da tesno sodelujemo z zveznimi, državnimi in lokalnimi oblastmi,« je zapisano v izjavi.

Guverner Jalisca Pablo Lemus je v torek potrdil sodelovanje države na turnirju in napovedal vrsto prihajajočih dogodkov.

»Fifa nima nobenega namena odvzeti pravic gostiteljstva nobenemu mestu v Mehiki. Vsa tri gostiteljska mesta ostajajo, to je popolnoma zanesljivo,« je povedal Lemus, guverner države, katere glavno mesto je Guadalajara.

Mehika bo gostila 13 od 104 tekem svetovnega prvenstva, od katerih bodo štiri odigrane v Guadalajari. Država bo gostila tudi več prijateljskih tekem, preden se bo turnir uradno odprl 11. junija.

Lokalne mehiške lige so prestavile del svojih tekem, predvidenih za nedeljo, ko so člani kartela po operaciji zajetja Nemesia Oseguere Cervantesa, bolj znanega pod vzdevkom El Mencho, izpeljale vrsto nasilnih napadov.

MehikanasiljeZDAKanadasvetovno prvenstvoGianni Infantino

Šport  |  Drugo
Predsednikovi heroji

Donald Trump se je v kongresu zahvaljeval zlatim hokejistom

Ameriški predsednik je napovedal, da bo podelil najvišje državno civilno priznanje, predsedniško medaljo svobode, vratarju reprezentance Connorju Hellebuycku
25. 2. 2026 | 09:45
Preberite več
Kresnik  |  Mlado pero
Vredno branja

Mila Kodrič Cizerl: Premalo dovzetni smo za mite

Ena od osnovnih funkcij literature je izoblikovanje empatije in etike, je poudarila pesnica Mila Kodrič Cizerl, ki se predstavlja v rubriki Mlado pero.
Pia Prezelj 25. 2. 2026 | 09:16
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Intervju

Kardiolog doc. dr. Franjo H. Naji: Ali hočemo imeti takšno družbo?

Ko govorimo o javnem zdravstvu, pozabljamo na bolnika, pravi doc. dr. Franjo H. Naji, kardiolog in avtor knjige Srce v kletki.
Sabina Obolnar 25. 2. 2026 | 09:10
Preberite več
Novice  |  Svet
ZDA

Ameriški predsednik o svojih velikih uspehih – kaj je res in kaj ne?

Med govorom je predsednik ZDA nanizal številne domnevne uspehe svojega prvega leta ponovnega predsedovanja, vendar ti pogostokrat ne vzdržijo preverbe dejstev.
25. 2. 2026 | 09:02
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Nasilje v Mehiki

Predsednik Fifa Gianni Infantino po divjanju kartelov brez skrbi, spektakel bo

Prvega moža svetovnega nogometa je pomirila predsednice Mehike Claudia Sheinbaum. »V državi ni nevarnosti, vzpostavljena bodo vsa jamstva,« je zagotovila.
25. 2. 2026 | 08:45
Preberite več
