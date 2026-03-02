Predsednik Fife: Rdeči karton za igralce, ki si med govorjenjem zakrivajo usta

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je predlagal, da bi igralce, ki si na igrišču med tekmo med nagovarjanjem nasprotnih igralcev zakrijejo usta, lahko izključili kot del preprečevanja rasizma v nogometu, poročata francoska in nemška tiskovna agencija AFP in DPA.

Gre za prakso, ki se že dolgo uporablja, ko govorec ne želi, da bi kamere posnele, kaj je povedal nasprotnemu igralcu med tekmo. Fifa je postala še zlasti pozorna na tovrstne prakse po obtožbah Brazilca Viniciusa Juniorja, igralca Reala Madrida, da ga je njegov tekmec iz nasprotnega moštva Benfice Argentinec Gianluca Prestianni rasistično žalil, medtem ko si je usta pokril z majico.

Nogometaš Benfice je zanikal Viniciusove obtožbe, vendar pa ni smel igrati na povratni tekmi bojev za osmino finala lige prvakov proti Viniciusovemu Real Madridu. Šlo je začasen suspenz, dokler ne bo znan izid preiskave Evropske nogometne zveze (Uefa).

Gianluca Prestianni je menda rasistično žalil Viniciusa, a Fifa tega zaradi pokritih ust (še) ni uspela dokazati. FOTO: Patricia De Melo Moreira/Afp

O tem vprašanju so razpravljali na sobotnem srečanju Mednarodnega odbora za nogometna pravila (Ifab), Infantino pa je jasno povedal, da je treba sprejeti takojšnje ukrepe za kaznovanje tistih, ki si zakrivajo usta, da bi se izognili odkritju.

»Če si igralec pokrije usta in reče nekaj, kar ima rasistične posledice, potem ga je treba nemudoma izključiti,« je v intervjuju dejal predsednik Fife.

»Obstajati mora domneva, da je rekel nekaj, česar ne bi smel reči, sicer si ne bi moral pokriti ust. Preprosto ne razumem, če nimaš česa skrivati, ne zakrivaš ust, ko nekaj rečeš. To je to, tako preprosto.«

Bo kazen odvisna od opravičila?

Naslednji kongres Fife bo naslednji mesec v Vancouvru v Kanadi, kjer bi se lahko vodilni predstavniki nogometne organizacije odločili o uvedbi ukrepov, s katerimi bi preprečili igralcem, da bi si na letošnjem svetovnem prvenstvu zakrivali usta.

Infantino je omenil tudi možnost različnih kazni za rasistične zlorabe, odvisno od tega, ali se igralec, ki je zagrešil dejanje, ki ga ne bi smel, javno opraviči ali ne.

Prvi mož Fife želi spodbuditi krivce, da javno prevzamejo odgovornost. »Morda bi morali razmisliti tudi o tem, da ne bi le kaznovali, ampak tudi nekako dovolili, spremenili našo kulturo, dovolili igralcem ali komur koli, ki kaj stori, da se opraviči,« je dejal.