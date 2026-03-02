  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Predsednik Fife: Rdeči karton za igralce, ki si med govorjenjem zakrivajo usta

Infantino je omenil tudi možnost različnih kazni za rasistične zlorabe, odvisno od tega, ali se igralec javno opraviči ali ne.
Infantino je bil pred kratkim na obisku v Kolumbiji. FOTO: David Salazar Afp
Infantino je bil pred kratkim na obisku v Kolumbiji. FOTO: David Salazar Afp
L. Š.
2. 3. 2026 | 09:24
2. 3. 2026 | 09:30
2:52
Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je predlagal, da bi igralce, ki si na igrišču med tekmo med nagovarjanjem nasprotnih igralcev zakrijejo usta, lahko izključili kot del preprečevanja rasizma v nogometu, poročata francoska in nemška tiskovna agencija AFP in DPA.

V Trumpovem odboru za mir tudi Infantino

Gre za prakso, ki se že dolgo uporablja, ko govorec ne želi, da bi kamere posnele, kaj je povedal nasprotnemu igralcu med tekmo. Fifa je postala še zlasti pozorna na tovrstne prakse po obtožbah Brazilca Viniciusa Juniorja, igralca Reala Madrida, da ga je njegov tekmec iz nasprotnega moštva Benfice Argentinec Gianluca Prestianni rasistično žalil, medtem ko si je usta pokril z majico.

Nogometaš Benfice je zanikal Viniciusove obtožbe, vendar pa ni smel igrati na povratni tekmi bojev za osmino finala lige prvakov proti Viniciusovemu Real Madridu. Šlo je začasen suspenz, dokler ne bo znan izid preiskave Evropske nogometne zveze (Uefa).

Gianluca Prestianni je menda rasistično žalil Viniciusa, a Fifa tega zaradi pokritih ust (še) ni uspela dokazati. FOTO: Patricia De Melo Moreira/Afp
Gianluca Prestianni je menda rasistično žalil Viniciusa, a Fifa tega zaradi pokritih ust (še) ni uspela dokazati. FOTO: Patricia De Melo Moreira/Afp

O tem vprašanju so razpravljali na sobotnem srečanju Mednarodnega odbora za nogometna pravila (Ifab), Infantino pa je jasno povedal, da je treba sprejeti takojšnje ukrepe za kaznovanje tistih, ki si zakrivajo usta, da bi se izognili odkritju.

»Če si igralec pokrije usta in reče nekaj, kar ima rasistične posledice, potem ga je treba nemudoma izključiti,« je v intervjuju dejal predsednik Fife.

»Obstajati mora domneva, da je rekel nekaj, česar ne bi smel reči, sicer si ne bi moral pokriti ust. Preprosto ne razumem, če nimaš česa skrivati, ne zakrivaš ust, ko nekaj rečeš. To je to, tako preprosto.«

Bo kazen odvisna od opravičila?

Naslednji kongres Fife bo naslednji mesec v Vancouvru v Kanadi, kjer bi se lahko vodilni predstavniki nogometne organizacije odločili o uvedbi ukrepov, s katerimi bi preprečili igralcem, da bi si na letošnjem svetovnem prvenstvu zakrivali usta.

Infantino je omenil tudi možnost različnih kazni za rasistične zlorabe, odvisno od tega, ali se igralec, ki je zagrešil dejanje, ki ga ne bi smel, javno opraviči ali ne.

Prvi mož Fife želi spodbuditi krivce, da javno prevzamejo odgovornost. »Morda bi morali razmisliti tudi o tem, da ne bi le kaznovali, ampak tudi nekako dovolili, spremenili našo kulturo, dovolili igralcem ali komur koli, ki kaj stori, da se opraviči,« je dejal.

Šport  |  Nogomet
Nasilje v Mehiki

Predsednik Fifa Gianni Infantino po divjanju kartelov brez skrbi, spektakel bo

Prvega moža svetovnega nogometa je pomirila predsednice Mehike Claudia Sheinbaum. »V državi ni nevarnosti, vzpostavljena bodo vsa jamstva,« je zagotovila.
25. 2. 2026 | 08:45
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Denarni sklad

Fifa in Trump napovedala več kot 70 milijonov evrov za nogomet v Gazi

Predsednik Fife Gianni Infantino in ameriški predsednik Donald Trump sta na srečanju Odbora za mir sta napovedala sklad za obnovo nogometnih objektov v Gazi.
20. 2. 2026 | 08:24
Preberite več
Šport  |  Nogomet
FIFA

Infantino ima v Mar-a-Lagu sladke skrbi

Predsednik Fife Gianni Infantino je iz letovišča Mar-a-Lago sporočil, da je bilo za sedem milijonov vstopnic za tekme mundiala več kot 500 milijonov zahtevkov.
19. 2. 2026 | 11:37
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

Prvo teroristično dejanje v ZDA po napadu na Iran?

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
1. 3. 2026 | 05:23
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Napad na Iran

Boštjan Videmšek: V poveljniških sobah že dolgo ni več odraslih ljudi

Iranski odziv s povračilnimi napadi na številne države v regiji je bil ravno to, kar so si načrtovalci napada najbolj želeli.
Boštjan Videmšek 1. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Napad na Iran

»​Letalo se je po nekaj krogih vrnilo na letališče, tam smo preživeli noč«

V Dubaju je ujetih okoli 200 Slovencev. Vsa nenujna turistična potovanja na Bližnji vzhod odsvetujejo, zaostrili so tudi nasvete za bližnje države.
Simona Bandur 1. 3. 2026 | 16:28
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Prva dama brez stika z resničnostjo

Zakaj njen nastop buri duhove? Govorila bo o miru v času, ko je Trump napadel Iran
1. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Gospodarstvo  |  Like
Gospodarstvo  |  Like
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Več iz teme

Komentarji

VEČ NOVIC
