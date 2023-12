Predsednik grške lige ima dovolj obljub, kriminala in nasilja

V grškem nogometu zaradi izgredov in nasilja vse bolj vre, povod za zadnje dogodke pa je bil napad na sodnika z baklo na odbojkarskem derbiju med Panathinaikosom in Olympiacosom. Grška vlada je zaradi poškodb sodnika, zaradi protesta sodnikov so prestavili tudi tekme grškega nogometnega prvenstva, ki bi morale biti odigrane minuli konec tedna, ostro ukrepala. Vsaj do 12. februarja bodo vse tekme grške lige odigrane pred praznimi tribunami.

Letos je grški nogomet že pretresla smrt navijača AEK-a, ki je podlegel poškodbam v spopadu z navijači Dinama. Zadnje dogajanje je sodu izbilo dno in predsednik grške lige Evangelos Marinakis, lastnik Olympiacosa in angleškega prvoligaša Nottingham Forresta, je odstopil.

»Nimam ne časa ne želje, da bi še naprej vodil ligo, v kateri obljube nekaterih članov upravnega odbora niso skladne z njihovimi dejanji,« je v pismu grški ligi kritično do članov odbora nastopal Marinakis, sicer ladjarski milijonar. Dodal je, da je želel grški nogomet »rešiti iz primeža kriminalnih elementov, ki ga ubijajo«.

Marinakis je želel profesionalizirati sojenje v grški ligi, imel je tudi podporo klubov, a naposled do spremembe ni prišlo, tudi to naj bi bil eden od razlogov za odstop. Grške oblasti so letos uvedle strožje kazni za nogometne huligane, a vsaj zaenkrat ukrepi še niso dosegli želenega učinka.