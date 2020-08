Predsednik Juventusa o usodi trenerja Sarrija: Prespimo nekaj dni

»V osmih tekmah lige prvakov smo izgubili le enkrat«

Juventusov predsednik Andrea Agnelli ne želi sprejemati naglih odločitev po pirovi zmagi z Lyonom. FOTO: Massimo Pinca/Reuters



»Usoda Sarrija? Prespimo nekaj dni in bomo videli«

zaradi pravila o številu doseženih golov v gosteh,je prvič po desetih letih ostal brez četrtfinala lige prvakov. Italijanski mediji se sprašujejo predvsem eno: bo trenervodil Torinčane tudi v novi sezoni?»Kaj pričakujem? Nič. Imam veljavno pogodbo s klubom, ki jo spoštujem. Na tako visoki ravni ne morete sprejemati odločitev na temelju ene tekme. V osmih tekmah lige prvakov smo šestkrat zmagali, enkrat remizirali in enkrat izgubili in že izpadli,« je ocenil Sarri, ki je dodal, da je ponosen na svojo ekipo.»Seveda sem razočaran, ker smo izpadli, toda obenem vesel zaradi načina, na kakršnega so se odzvali fantje. Odigrali smo odlično tekmo z veliko energije, se vrnili po prejetem golu, zasukali rezultat in do konca verjeli v napredovanje,« je dodal 61-letni Neapeljčan.Predsednik Juventusani želel odgovarjati na konkretna vprašanja o trenerjevi prihodnosti na torinski klopi. »To je konec zelo zahtevne sezone. Z osvojitvijo devete zaporedne lovorike v Italiji smo izpisali prelepo stran zgodovine skupaj sna vrh,« je ocenil Agnelli.»Slovo od lige prvakov boli vse – igralce, navijače, … Nekoč smo sanjali,, niso več sanje. Toda obrnili se bomo k naslednji sezoni. Pustimo nekaj naslednjih dni, da vse skupaj prespimo in bomo videli, do kakšnih spoznanj bomo prišli,« je dodal Agnelli.