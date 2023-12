Predsednik nokavtiral sodnika, turška liga prekinjena

Turška nogometna liga je prekinjena do nadaljnjega zaradi nezaslišanega incidenta, v katerem je predsednik kluba udaril glavnega sodnika in ga zbil na tla, nakar ga je še nekdo iz klubskega osebja brcnil v glavo. Oglasil se je celo turški predsednik Erdoğan.

Predsednik kluba Ankaragucu, Faruk Koca, je prišel na zelenico štadiona Eryaman in se spravil nad sodnika Halila Umuta Melerja po koncu tekme proti Rizesporju, ki je v 97. minuti dosegel izenačujoči zadetek za 1:1. Pred tem je Meler izključil po enega igralca na vsaki strani.

Oba akterja so odpeljali v bolnišnico, Koco in še dva osumljenca pa so potem policisti pridržali. Predsednik države Recep Tayyip Erdoğan je obsodil dogodek. »Obsojam napad na sodnika Halila Umuta Melerja po tekmi Ankaragucu – Rizespor in mu želim hitro okrevanje,« je zapisal na omrežju X.

Zaradi incidenta so prekinili turško ligo. FOTO: AFP

Odzval se je tudi predsednik turške nogometne zveze (TFF) Mehmet Buyukeksi. »Šport pomeni mir in bratstvo in je nezdružljiv z nasiljem. Nikdar ne bomo dovolili nasilja v turškem športu,« je zapisal Buyukeksi in potrdil, da je tekmovanje prekinjeno do nadaljnjega.

Sedemintridesetletni Meler je na Uefini elitni listi in je sodil tudi tekme v ligi prvakov. V turški ligi igra slovenski reprezentant Miha Zajc (Fenerbahče), ki je trenutno poškodovan.

V turški zvezi so še zapisali, da so nenehne kritike sodnikov pripeljale do tega izbruha nasilja. »Vsakdo, ki je ciljal na sodnike in spodbujal zločine proti sodnikom, je sokriv za to gnusno dejanje. Neodgovorne izjave predsednikov klubov, managerjev, trenerjev in televizijskih komentatorjev so tlakovale pot temu podlemu napadu,« je poročala STA.