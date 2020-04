Predsednik Tottenhama prosil Pochettina, naj si zniža odpravnino

London – Predsednik Tottenhama Daniel Levy je po poročanju angleških medijev poklical nekdanjega trenerja londonskega moštva Mauricia Pochettina in ga prosil, naj v težkih časih zaradi novega koronavirusa pristane na znižanje odpravnine, ki mu jo nakazuje klub.



Argentinca, ki je na klopi Tottenhama sedel med majem 2014 in novembrom 2019, so odpustili zaradi slabših izidov v premier ligi in ligi prvakov, zamenjal pa ga je portugalski strokovnjak Jose Mourinho. Vseeno pa bo po določilu v pogodbi še naprej prejemal nekaj več kot devet milijonov evrov na sezono, dokler ne bo našel novega delodajalca alli dokler se mu ne bo iztekla pogodba, ki bi sicer trajala do konca sezone 2022/23.



Pri Tottenhamu se že nekaj časa pogajajo z nogometaši glede znižanja plač, dokler je v veljavi prepoved zbiranja na dogodkih javnega značaja v Veliki Britaniji. Doslej pa z igralci še niso dosegli dogovora. Tudi nadaljevanje premier lige ostaja pod vprašanjem zaradi razširjenosti koronavirusa na Otoku.