Predsednikov kritičen poziv največjim

Evropska nogometna zveza (Uefa) je vse bolj kritična do selitve tekem evropskih klubov v tujino. V pismu vsem 55 nacionalnim zvezam jih je predsednik Uefe Aleksander Čeferin pozval, naj se o želenih selitvah predhodno posvetujejo z evropskim upravnim organom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V skladu s statutom Uefe so selitve tekem v tujino dovoljene le s predhodno odobritvijo Uefe.

Španska liga načrtuje, da bo ligaško tekmo med Villarrealom in Barcelono odigrala 20. decembra v Miamiju. V Italiji naj bi tekma med Milanom in Comom zaradi zimskih olimpijskih iger 6. februarja 2026 celo potekala v Perthu v Avstraliji.

O selitvi v tujino po zgledu Španije in Italije razmišljajo tudi v Nemčiji, pojavili so se pozivi, da se zunaj domovine odigra tekma superpokala.