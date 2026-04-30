Predsedniku iranske nogometne zveze zavrnili vstop v Kanado

Mehdi Tadž, vodja iranske nogometne zveze, je potoval na kongres Fife v Vancouvru, a so mu vstop zavrnili. Zunanja ministrica Kanade: To ni bilo nalašč.
Nastop iranske reprezentance na SP je še vedno pod vprašajem. FOTO: Wana News Agency Via Reuters
30. 4. 2026 | 10:27
30. 4. 2026 | 10:31
Predsedniku iranske nogometne zveze Mehdiju Tadžu, ki bi se moral udeležiti današnjega kongresa Mednarodne nogometne zveze Fifa v Vancouvru, je bil zavrnjen vstop v Kanado. Razlog za to naj bi bile njegove povezave z iransko revolucionarno gardo (IRG), poročajo tuje tiskovne agencije.

Fifa ugodila reprezentancam, sklad za SP 2026 se viša za 123 milijonov evrov

Poleg Tadža je bil vstop v Kanado zavrnjen še dvema predstavnikoma iranske nogometne zveze. Glede razlogov za omenjeni zaplet se sicer pojavljajo različne interpretacije. Kanadska zunanja ministrica Anita Anand je ob tem dejala, da je bila zavrnitev vstopa Irancem v državo »nenamerna«.

»Po mojem razumevanju je šlo za preklic dovoljenja za vstop v državo. To se ni zgodilo nalašč, a več podrobnosti bo moralo pojasniti ministrstvo, pristojno za migracije,« je povedala Anand in odgovornost za nastali položaj prevalila na ministrico za priseljevanje Leno Diab.

Odzval se je kabinet ministrstva za priseljevanje

Po poročanju iranske tiskovne agencije Tasnim je iranska delegacija zapustila Kanado zaradi neprimernega obnašanja tamkajšnjih uradnikov, zadolženih za izvajanje migracijske zakonodaje. Slednja je ob tem še dodala, da je bila Tadžu v ponedeljek odobrena viza za vstop v Kanado, a so mu jo nato v torek zaradi njegovih vezi z revolucionarno gardo, ki jo je Kanada leta 2024 uvrstila na seznam terorističnih organizacij, preklicali.

Iz kabineta ministrstva za priseljevanje so ob tem sporočili, da vse vize posamično pregledajo za to usposobljeni uslužbenci. »Zaradi varstva osebnih podatkov ne moremo komentirati posameznih primerov. Dejstvo pa je, da so pripadniki IRG za nas nesprejemljivi in nimajo mesta v naši državi,« je povedal tiskovni predstavnik ministrstva Taous Ait.

Nastop Irana na letošnjem svetovnem prvenstvu je še vedno pod vprašajem, saj so tamkajšnje oblasti zaradi napadov ZDA na to državo zagrozile z bojkotom tekmovanja. Kasneje so sicer Fifo prosile, da bi iranski nogometaši tekme namesto v ZDA igrali v Mehiki, a je bila njihova prošnja zavrnjena. V primeru udeležbe na SP bo Iran igral v skupini G skupaj z Belgijo, Egiptom in Novo Zelandijo.

Novice  |  Črna kronika
Črna kronika

Učiteljica matematike, ki naj bi bila del mamilarske družbe, ostaja za zapahi

Sodišče je zavrnilo predlog za hišni pripor. Bila naj bi zelo pomemben člen kriminalne mamilarske združbe.
27. 4. 2026 | 15:48
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Interventni zakon

Razvojni zakon znižuje davke, toda ali bomo ponovili napako iz leta 2006?

Rokohitrske in slabo premišljene zakonodajne poteze so nas v preteklosti stale zelo veliko.
29. 4. 2026 | 11:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Spremljamo v živo

Pogačar ni dovolil presenečenja. Oblekel je rumeno majico

Pogačar, Lenny Martinez, Nordhagen in Lipowitz so med sabo obračunali v ciljnem sprintu.
Miroslav Cvjetičanin 29. 4. 2026 | 08:32
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Živalska tržnica ali laboratorij?

Razumevanje izvora covida-19 na zatožni klopi

Vložena obtožnica proti svetovalcu nekdanje zdravstvene avtoritete dr. Anthonyja Faucija zaradi uničevanja in prirejanja dokumentov.
Barbara Kramžar 28. 4. 2026 | 20:12
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Ferplej

Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Druga kariera

Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Krožno gospodarstvo

Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Gradbeništvo

Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več

Nedelo  |  Nedeljski izleti
Srbija

Padec Viktorja Orbána kot svarilo in recept

Velika volilna udeležba bo ključna tudi za prihodnjo menjavo oblasti v Srbiji, se strinja več poznavalcev srbskega političnega prostora.
Novica Mihajlović 30. 4. 2026 | 12:45
Preberite več
Premium
Kultura  |  Razno
Vredno branja

Prefinjeni mehanizem narave in civilizacije

Festival Ples za vse!: ob mednarodnem dnevu plesa je združil umetnost in skupnost.
30. 4. 2026 | 12:45
Preberite več
Novice  |  Svet
Spolne zlorabe v RKC

Evropska poslanka spregovorila: kot mladoletno jo je zlorabljal znani jezuit

Poslanka italijanske Demokratske stranke Annalisa Corrado je v intervjuju povedala, da jo je več let zlorabljal vodja Mladinskega evharističnega gibanja.
30. 4. 2026 | 12:41
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Učitelj sem! Učiteljica sem!

Do merskih enot v trgovini in rimskih številk v gozdu

Specialna pedagoginja Andreja Štrucl z inovativnimi pristopi, gibanjem in učenjem na terenu otroke opremlja za življenje.
Špela Kuralt 30. 4. 2026 | 12:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

V Siriji zbirajo dokaze o vojnih zločinih proti zloglasnemu vojaškemu poveljniku

Fadi Sakr je obtožen umora več sto civilistov, predvsem v soseski Tadamon, kjer prebivalci pozivajo, naj se ga privede pred roko pravice.
30. 4. 2026 | 11:49
Preberite več
