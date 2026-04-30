Predsedniku iranske nogometne zveze zavrnili vstop v Kanado

Predsedniku iranske nogometne zveze Mehdiju Tadžu, ki bi se moral udeležiti današnjega kongresa Mednarodne nogometne zveze Fifa v Vancouvru, je bil zavrnjen vstop v Kanado. Razlog za to naj bi bile njegove povezave z iransko revolucionarno gardo (IRG), poročajo tuje tiskovne agencije.

Poleg Tadža je bil vstop v Kanado zavrnjen še dvema predstavnikoma iranske nogometne zveze. Glede razlogov za omenjeni zaplet se sicer pojavljajo različne interpretacije. Kanadska zunanja ministrica Anita Anand je ob tem dejala, da je bila zavrnitev vstopa Irancem v državo »nenamerna«.

»Po mojem razumevanju je šlo za preklic dovoljenja za vstop v državo. To se ni zgodilo nalašč, a več podrobnosti bo moralo pojasniti ministrstvo, pristojno za migracije,« je povedala Anand in odgovornost za nastali položaj prevalila na ministrico za priseljevanje Leno Diab.

Odzval se je kabinet ministrstva za priseljevanje

Po poročanju iranske tiskovne agencije Tasnim je iranska delegacija zapustila Kanado zaradi neprimernega obnašanja tamkajšnjih uradnikov, zadolženih za izvajanje migracijske zakonodaje. Slednja je ob tem še dodala, da je bila Tadžu v ponedeljek odobrena viza za vstop v Kanado, a so mu jo nato v torek zaradi njegovih vezi z revolucionarno gardo, ki jo je Kanada leta 2024 uvrstila na seznam terorističnih organizacij, preklicali.

Iz kabineta ministrstva za priseljevanje so ob tem sporočili, da vse vize posamično pregledajo za to usposobljeni uslužbenci. »Zaradi varstva osebnih podatkov ne moremo komentirati posameznih primerov. Dejstvo pa je, da so pripadniki IRG za nas nesprejemljivi in nimajo mesta v naši državi,« je povedal tiskovni predstavnik ministrstva Taous Ait.

Nastop Irana na letošnjem svetovnem prvenstvu je še vedno pod vprašajem, saj so tamkajšnje oblasti zaradi napadov ZDA na to državo zagrozile z bojkotom tekmovanja. Kasneje so sicer Fifo prosile, da bi iranski nogometaši tekme namesto v ZDA igrali v Mehiki, a je bila njihova prošnja zavrnjena. V primeru udeležbe na SP bo Iran igral v skupini G skupaj z Belgijo, Egiptom in Novo Zelandijo.