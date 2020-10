Preiskava na nemški nogometni zvezi

Frankfurt

Policija je preiskala prostore zveze. FOTO: Kai Pfaffenbach/ Reuters

- Predstavniki nemškega tožilstva v Frankfurtu in davčnega inšpektorata so danes zjutraj preiskali prostore Nemške nogometne zveze (DFB) ter tudi domove nekdanjih in zdajšnjih zaposlenih na zvezi zaradi suma utaje davkov.Preiskali so šest ljudi iz DFB, ki naj bi namenoma prikazali napačne prihodke iz oglaševanja na stadionih na določenih reprezentančnih tekmah v letih 2014 in 2015, s čimer so domnevno utajili za 4,7 milijona evrov davkov. Tožilstvo ni imenovalo imen šestih osumljencev.DFB se še ni odzvala na dogodke. V preiskavi je sodelovalo okrog 200 uradnikov na več lokacijah v petih zveznih državah.DFB je največja nacionalna nogometna zveza na svetu, v zadnjem času jo je pretreslo več afer, tudi korupcijska ob domnevni sporni dodelitvi SP 2006 Nemčiji.Nemška nogometna zveza ima sedem milijonov članov, ustanovljena je bila leta 1900, sedež ima v Frankfurtu, njen predsednik je od lani, bivši predsednik SC Freiburg.