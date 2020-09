Prekinjen desetmesečni post: Slovenci v Stožicah proti Grčiji

Slovenci so se pripravljali na drevišnjo tekmo kar v Stožicah. FOTO: Leon Vidic

Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 20.45 v Stožicah krenila v svojo prvo tekmo v drugi izvedbi Uefine lige narodov . Njen tekmec bo Grčija, v slovenskem taboru pa poudarjajo, da gredo na vsaki tekmi na zmago, zato ne bo nič drugače proti Grkom.»Zavedamo se kakovosti tekmeca, ampak ne glede na vse dejavnike, ki so vplivali na zadnje obdobje in vse skupaj, pred fante postavljam golo dejstvo, da nas zanima zmaga,« je tik pred tekmo ponovil selektor Matjaž Kek . Mariborčan je pojasnil, da je vseh 24 igralcev za tekmo zdravih.ne bo smel igrati zaradi kartonov, nekaterih drugih, ki so bili prej stalni na reprezentančnih zborih, ni zaradi različnih razlogov.Da si želijo nekaj narediti, je potrdil tudi današnji kapetan. »Normalno smo se zbrali zato, da bi nekaj naredili, ne le, da bi prišli domov. Hočemo nekaj doseči. Gremo na zmago, tako kot vedno,« pravi zvezdnik madridskega Atletica.Tekmo z Grčijo, ki je Slovenija še ni premagala, bodo sodili Škotiin. Slovenijo druga tekma čaka v nedeljo (20.45), ko bo prav tako v Stožicah gostovala Moldavija. V skupini 3 lige C je sicer še Kosovo.