Prekmurske senzacije bi se razveselili tudi v Londonu

Evropsko nogometno popotovanje slovenskega prvaka Mure bi bilo mogoče povzeti kar iz zaključne misli trenerja Anteja Šimundže po zadnjem dvoboju v skupini G konferenčne lige proti Rennesu.

»Napredek in rast posameznikov ter moštva sta očitna. Rennes je moštvo s posamično najhitrejšo ekipo. Bili smo konkurenčni v hitrosti in intenzivnosti. To pomeni, da smo storili korak naprej. S tega stališča je to pomemben kapital po teh treh tekmah, ki ga bomo poskušali unovčiti v preostalih treh.«

Drevišnja prva tekma od treh, ki se bo v Bretanji začela ob 21. uri, bo spet nalila čistega vina strokovnemu štabu in igralcem. Trenerjeve besede so bile kar preveč optimistične, gledano z dvotedenske časovne razdalje. Aktualna sedanjost ponuja malo manj prijeten pogled, v Rennesu med dvaindvajseterico nogometašev ni enega od stebrov obrambe Jana Gorenca in napadalnega aduta Mihaela Klepača. Doma je ostal tudi že prej poškodovani Žiga Škoflek, medtem ko je jeseni najbolj pogrešani mož Luka Bobičanec zgolj turist.

Žiga Kous in drugi Prekmurci bodo znova v vlogi avtsajderjev. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Mura se v Evropi uči. Po uvodnem porazu proti Vitesseju je bil strah, da Prekmurci ne bodo zabili niti gola, kaj šele osvojili točko, bog ne daj celo zmagali. A v naslednjih dveh tekmah so v Londonu in Ljudskem vrtu dosegli celo dva zadetka, proti Rennesu so bili morda blizu prve točke. Sobočani niti v eni od tekem niso bili slabi ali razočarali, le razlika v kakovosti je bila prevelika. Optimizem je rasel, a medtem so se črno-beli spopadli tudi z domačimi težavami, ki motijo trenerjev ritem, saj jim ne steče in ne steče. Zaostanek šestih točk za vodilno trojico sicer ne kaže tega, toda bojevanje na dveh frontah lahko v trenutku pusti hujše posledice v SNL.

Šimundža se zaveda, da je treba v Franciji častno izpeljati tekmo in s čim manj bolečih udarcev, ker je zanje »evropska tekma tedna« prva prvenstvena v nedeljo v Fazaneriji proti Domžalam.

Druga današnja tekma: Tottenham – Vitesse (21). Vrstni red: Rennes 7, Vitesse 6, Tottenham 4, Mura 0.

Zdaj vedo, kako igra Rennes

Sobočani ne morejo veliko izgubiti, lahko pa veliko dobijo. Dovolj bi bil že močan odpor proti favoriziranemu in vodilnemu moštvu, ki ni izgubilo že vse od 9. septembra, ko ga je v ligue 1 premagal sloviti Marseille. Vmes je Rennes premagal PSG, v Evropi pa iztržil točko tudi proti največjemu favoritu skupine Tottenhamu.

Sobočani so v prvi tekmi proti Rennesu pred dvema tednoma pokazali privlačen obraz in po malem lahko upajo na senzacionalno prvo točko. FOTO: Jože Suhadolnik

Odmevni kadrovski premiki v bogatem in slavnem klubu iz Londona kanček pozornosti usmerjajo tudi proti slovenskim šampionom, ki bodo v zadnji tekmi v skupini v Ljudskem vrtu, 25. t. m., gostili zvezdniškega nasprotnika, ki ima od torka novega trenerja v podobi Italijana Antonia Conteja. Italijanski šampion bo nocoj prvič vodil moštvo proti Vitesseju. Conte ima kar nekaj skupnih nogometnih točk z Mariborčanom Šimundžo. Kot je izrazita tekmovalnost, ki ima pri obeh prednost pred všečnostjo. In tudi pragmatičnost. Prav besedna zveza tekmovalnost in pragmatičnost bo Šimundževa rdeča nit tekme pri petouvrščenemu tekmecu iz francoskega prvenstva z vrednostjo 203,05 milijona evrov.

Ante Šimundža ima izjemne evropske izkušnje. FOTO: Paul Childs/Reuters

Za senzacijo, kar bi bila tudi prva točka, bi Šimundži bržkone čestital tudi Conte. Toda kako izpeljati sanjski scenarij? »Tekma doma ali zunaj je nekaj povsem drugega. Ampak v primerjavi s prvo tekmo smo Rennes spoznali tudi v živo, vemo kako diha. Za tekmo se bomo pripravili boljše,« je kanček več odkril Šimundža.

Verjetna začetna enajsterica (3-5-2): Obradović; Karničnik, Maruško, Karamarko; Kous, Lorbek, Horvat, Lotrič, Šturm; Maroša Mulahusejnović.