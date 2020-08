Preložena tudi tekma v Mariboru

Ljubljana

- Tekma 1. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Mariborom in Aluminijem, ki bi morala biti v sredo v Mariboru, bo zaradi okužbe enega izmed nogometašev v vrstah Aluminija prestavljena.NZS se bo o terminu tekme odločala šele po testiranju nogometašev Aluminija, slednji pa bodo današnje skupno testiranje zaradi inkubacijske dobe izpustili.Pred to tekmo sta bili zaradi podobnega razloga prestavljeni tekmi 1. kroga med Domžalami in Bravom ter 2. kroga med Domžalami in Mariborom.V sredo se bo tako jubilejna 30. sezona v 1. SNL začelo le s tekmo Celje vs. Mura (17).