Preloženi tekmi tudi Inter vs. Getafe in Sevilla vs. Roma

Evropski nogomet je vse bolj pod vplivom novega koronavirusa. Letalu, ki bi moralo pripeljati nogometaše Rome v Španijo na tekmo osmine finala lige Europa proti Sevilli, niso dovolili pristati. V Franciji so preložili finale pokala, v Nemčiji pa bodo vse tekme naslednjega kroga odigrali pred praznimi tribunami. Iz nogometnega kluba Roma so sporočili, da moštvo sinov volkulje ni odpotovalo v Sevillo na tekmo osmine finala lige Europa. Letalo iz Italije z nogometaši na krovu namreč ni dobilo dovoljenja za pristanek v Španiji. Klub je sporočil, da bo Evropska nogometna zveza (Uefa) kmalu sporočila podrobnosti glede dvoboja, ki bo po vsej verjetnosti preložen. Podobna usoda bi lahko doletela povratno tekmo evropske lige med Interjem in madridskim Getafejem, ki bi morala biti prav tako v četrtek v Milanu.



Medtem so v Franciji vodilni možje francoskega nogometa preložili finale ligaškega pokala med Lyonom in Paris Saint-Germainom, ki bi moral biti na sporedu 4. aprila. V Nemčiji pa je po odločitvi RB Leipziga, ki se je odločil zapreti stadion, zdaj uradno, da bo celoten 26. krog bundeslige ta konec tedna odigran pred praznimi tribunami.