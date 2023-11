Premagal smrt, zaman želel tudi Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

»Žoga je bila njegov najboljši prijatelj. Dobesedno. Vse do desetega leta je stisnjen z njo spal v postelji. Žoga je bila njegova plišasta žival,« pravi oče Christiana Eriksna Thomas. Danska nogometna reprezentanca je v kvalifikacijski skupini H za uvrstitev na evropsko prvenstvo naslednjega leta skupaj s Slovenijo z 19 točkami na prvem mestu, eden njenih ključnih igralcev, 31-letni Christian Eriksen, pa ima za seboj neverjetno zgodbo. Bil je že na temni strani življenja, a so ga zdravniki rešili. A proti fantom Matjaža Keka zaradi poškodbe kolena, ki jo je staknil v sobotni tekmi angleškega prvenstva svojega Manchester Uniteda proti Luton Townu, ne bo mogel igrati. A njegovi zasuki v življenju so neverjetni.