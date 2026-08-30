Premalo jih je

Bravo, Celje, slovenski prvak je prepričljivo premagal slovaškega s 5: 2! Oprostite, v tej igri besed in številk so v ospredju nogometaši, slovenski in slovaški. Celjani so v začetni enajsterici zgodovinske tekme za preboj v champions league imeli pet slovenskih nogometašev, Slovan le dva, vratarja Dominika Takača in zveznega igralca Petra Pokornyja. Toliko je imel tudi slovenskih igralcev, in to odločilna, strelca gola Andraža Šporarja ter poveljnika v obrambi Kenana Bajrića. Naši fantje v celjskem moštvu so bili Žan Luk Leban, Darko Hrka, Mark Zabukovnik, Svit Sešlar in Andrej Kotnik. Tekma se je končala z minimalno prednostjo Celja, 6: 5. V igro so vstopili še Benjamin Verbič, Matej Poplatnik ter najmlajši Matic Ivanšek. Iz igre sta šla le Hrka in Kotnik, pri Slovanu so malo več ...