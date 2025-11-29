Na Stamford Bridgeu in Olimpicu se bo iskrilo

Chelsea – Arsenal v Angliji in Roma – Napoli v Italiji sta osrednja derbija konca tedna v najmočnejših evropskih ligah. Za Liverpoolovega trenerja Arneja Slota bi lahko bila tekma z West Hamom usodna. Jan Oblak je vprašljiv za Atletico, Benjamin Šeško bo izpustil tekmo Manchester Uniteda, Jaka Bijol pa bo skušal z Leedsom prekrižati načrte Manchester Cityju in Erlingu Haalandu.

Potem ko je angleški prvak Liverpool prvič po letu 1953 izgubil devet od 12 tekem, zadnje tri z razliko v golih 1:10, so šefi Slotu postavili ultimat: na naslednjih dveh tekmah mora osvojiti šest točk, torej v nedeljo pri West Hamu in v sredo proti Sunderlandu, sicer bo njegova visokoleteča zgodba treščila na trdna tla.

Omenjajo se mogoči nasledniki, najpogosteje Oliver Glasner iz Crystal Palacea in Andoni Iraola iz Bournemoutha. Navijači si želijo vrnitve Jürgna Kloppa, radi bi videli tudi Stevena Gerrarda in Xabija Alonsa, če bi se Špancu zalomilo pri Real Madridu.

Še več oči bo uprtih v londonski derbi vodilnih ekip v premier league. Tako Chelsea kot Arsenal sta si med tednom priigrala najboljši popotnici, modri so s 3:0 premagali Barcelono, topničarji so s 3:1 odpravili Bayern in mu zadali prvi poraz v sezoni.

Arsenal ima šest točk naskoka pred Chelseajem. Če bo ekipa Mikela Artete spet zmagala, jo bo glede na formo zares težko zaustaviti na poti do prve lovorike po letu 2004, ko je bil trener še Arsene Wenger. Če bo zmaga ostala na Stamford Bridgeu, pa bi bilo spet vse precej odprto.

Sredina zmaga proti Bayernu je razkrila izjemno širino igralskega kadra Arsenala. Dva od treh zadetkov sta prispevala rezervista (Noni Madueke in Gabriel Martinelli), medtem ko še vedno manjka več članov prve enajsterice, med njimi Gabriel Magalhaes, Kai Havertz in Viktor Gyökeres.

»Ko pogledam igralce, ki vstopajo v igro, vidim, da jo lahko spremenijo. Vsekakor smo na tem področju napredovali, ne le v kakovosti, temveč tudi v miselnosti igralcev, ki prihajajo s klopi. To je nekaj, kar prinaša ogromno razliko,« je zadovoljen Arteta, ki vodi ekipo že v sedmi sezoni, večjo lovoriko je osvojil le v prvi, in sicer pokal FA.

Scott McTominay bo eden od glavnih adutov Napolija v Rimu. FOTO: Ciro De Luca/Reuters

Na drugi strani je Enzo Maresca pri Chelseaju takoj dvignil pokal v konferenčni ligi in postal svetovni klubski prvak. Tudi on ima na izbiro široko paleto vrhunskih igralcev, nazadnje je proti Bavarcem zasijal 18-letni Estevao. Tekma bo posebna za Maduekeja, ki je poleti prišel iz Chelseaja v Arsenal. Nastop prvega zvezdnika modrih Cola Palmerja, ki je izpustil tekmo z Barcelono zaradi zlomljenega palca na nogi, pa je vprašljiv.

Je Roma zrela za scudetto?

Še več čustev bo izbruhnilo, ko se bosta jutri zvečer na rimskem Olimpicu srečala južnoitalijanska velikana Roma in Napoli. Rimljani, ki blestijo pod taktirko Gian Piera Gasperinija, imajo dve točki naskoka pred Milanom in Napolijem. Gasperini, ki ga zaradi kazni ne bo ob igrišču, je po devetih letih zapustil Atalanto, kjer je bil njegov zaščitni znak napad, a Roma je na vrhu predvsem zaradi trdne obrambe. Na 12 prvenstvenih tekmah je prejela le šest golov. V tej sezoni je izgubila tako z Interjem kot Milanom, zato bo silno motivirana, da pokaže, da ima vse potrebno, da pride do četrtega scudetta in prvega po letu 2001.