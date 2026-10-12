Peklenski derbi na Anfieldu: »To ni bil pravičen dvoboj!«

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Navijači sinje modrih so na igrišče prinesli tudi napihljive banane. FOTO: Phil Noble/Reuters
Galerija
Navijači sinje modrih so na igrišče prinesli tudi napihljive banane. FOTO: Phil Noble/Reuters
M. Ru.
12. 10. 2026 | 08:37
3:44
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Nedeljski derbi angleške premier lige med Liverpoolom in Manchester Cityjem je minil v znamenju protestov domačih navijačev iz mesta Beatlov, ki so po odločitvi neodvisne komisije glede finančnih nepravilnosti ostro obračunali z gostujočim klubom. Anfield so preplavili transparenti, žvižgi in vzkliki, s katerimi so privrženci Liverpoola nogometaše Cityja označevali za goljufe. Toda na igrišču so imeli zadnjo besedo gostje, ki so slavili s prepričljivih 3:0.

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City po finančnem škandalu utišal Anfield

Vzdušje je bilo naelektreno že pred začetkom tekme. Navijači Liverpoola so pripravili številne transparente, na katerih so se norčevali iz Cityja in njegovih domnevnih finančnih nepravilnosti. Nekateri so se navezovali na besedila skupine Oasis, katere velika privrženca sta brata Gallagher, znana navijača Manchester Cityja. Na enem od transparentov so bili Pep Guardiola, Erling Haaland in drugi predstavniki kluba upodobljeni v zaporniških oblačilih.

Gostujoči navijači so odgovorili s svojo predstavo. Na tribunah so vihteli napihljive banane, ki so že desetletja del navijaške tradicije Cityja, ter izražali podporo klubskemu vodstvu. Med njimi je bil tudi glasbenik Noel Gallagher iz omenjene skupine Oasis, ki načrtuje novo turnejo. 

Na zelenici so domači sprva poskušali izkoristiti bučno podporo s tribun, a se je razmerje moči spremenilo po izključitvi Ryana Gravenbercha, ki je v razmaku 15 minut prejel dva rumena kartona. City je številčno prednost hitro unovčil. Erling Haaland je načel mrežo Liverpoola, le dve minuti pozneje je prednost podvojil Jeremy Doku, končni izid pa je v svojem slogu z izjemnim preigravanjem postavil Rayan Cherki.

Za moštvo Enza Maresce je bila to že šesta zaporedna zmaga v premier ligi in sedma v vseh tekmovanjih. City je tako kljub burnemu dogajanju zunaj igrišča nadaljeval uspešen niz. Odmevna odločitev glede finančnih nepravilnosti je sprožila tudi številne odzive nekdanjih nogometašev.

Nekdanji nogometaš in znani pristaš Liverpoola Jamie Carragher je znova pozval k odvzemu lastništva Cityjevim vlagateljem iz Abu Dabija. »To ni bil enakovreden boj. Razlika je v tem, da so imeli na voljo od 18 do 20 vrhunskih igralcev. Brez takšne kakovosti ne bi osvojili toliko lovorik,« je dejal nekdanji branilec Liverpoola.

Oster je bil tudi nekdanji kapetan Manchester Uniteda Roy Keane. »Zmagovati želiš pošteno, brez goljufanja. Če bi kot igralec Uniteda izvedel za takšne nepravilnosti, bi bil zgrožen. Če se to dogaja v angleški ligi, morajo slediti kazni,« je poudaril Irec.

Manchester City ima sicer še možnost pritožbe na odločitev komisije, zato dokončne posledice postopka še niso znane. Toda medtem ko se pravna bitka nadaljuje, nogometaši Cityja na igrišču ne kažejo znakov popuščanja. Na Anfieldu so kljub sovražnemu sprejemu dosegli eno svojih najodmevnejših zmag v sezoni in pokazali, da dogajanje zunaj igrišča za zdaj ne vpliva na njihove predstave.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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