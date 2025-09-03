Premiera v Stožicah: Švedi pred tekmo v prednosti s 7:5

V nadaljevanju preberite:

Petkova tekma med Slovenijo in Švedsko v Stožicah (20.45) bo prvo dejanje zahtevnih kvalifikacij za naslednje svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo od 11. junija do 19. julija 2026 v Severni Ameriki. Švedi premorejo trikrat dražjo reprezentanco, primerjali smo jo s slovensko in ocenili možnosti Slovencev v boju s favoriziranimi vikingi. Ocenili smo vsak dvoboj, tudi tistega med selektorjema Matjažem Kekom in Johnom Dahlom Tomassonom.

Benjamin Šeško – Alexander Isak (0,5:0,5): V tekmo bosta vstopila polna motivov, le upamo lahko, da bo pregorel Isak (25 let, 120 mio. €), ne Šeško (22 let, 70 mio. €). Šeško je tri cm višji (195:192), za 16 golov je potreboval 11 tekem manj od Šveda. Beni bo lovil svoj prvi gol iz igre v novi sezoni, letošnji prestopni rekorder Isak (175 mio. €) celo svoje prve minute!