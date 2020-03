Preminil legendarni Mehičan

Ljubljana – V 104. letu starosti je v Ciudadu de Mexicu preminil legendarni mehiški nogometni trener Ignacio Trelles. S petnajstimi naslovi državnega prvaka velja za najuspešnejšega klubskega stratega v Mehiki.



Uspešen je bil tudi kot selektor; mehiško reprezentanco je, denimo, dvakrat popeljal na svetovno prvenstvo (v letih 1962 in 1966). Izbrano vrsto Mehike je sicer vodil na 117 tekmah, kar je rekord.



V mehiški ligi je kot trener zbral kar 1081 tekem, med letoma 1950 in 1991 pa je vodil naslednja moštva: Zacatepec, Deportivo Marte, Toluca, Cruz Azul, Atlante, UDG in Puebla. Luč sveta je ugledal 31. julija leta 1916 v Guadalajari.